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總統賴清德日前上任2周年，《美麗島電子報》日前發布5月國政民調，總統賴清德在雲嘉南信任度下降26.6個百分點，在高屏地區則減少34.9個百分點，與兩年前就職時相比，南部本命區的信任度大幅下滑。對此，前立委林濁水在臉書發文指出，民眾對藍綠政黨領袖信任已南北顛倒，對政黨認同雖未顛倒卻已鬆動，但是兩大黨似乎還不知不覺，繼續指控都是對方搞認知作戰，「心態如此，實在危險」。《美麗島電子報》日前公布5月份國政民調，其中有45.2%的民眾表示信任賴清德總統，雖然仍比不信任的41.2%要來得高，不過與兩年前剛就職時相比，信任度從原本的53%下滑了7.8個百分點，反觀不信任度上升了7.3個百分點；值得注意的是，賴清德在高屏地區民眾的信任度從兩年前的63.4%下滑到46.2%，減少達17.2個百分點，雲嘉南地區民眾的信任度也從61.5%下滑到49.6%。對此，林濁水今（3）日在臉書表示，「不可思議藍綠基本盤天旋地轉」，最新民調（戴立安）賴清德信任度大翻盤：比較2024年和2026年，傳統上深綠大本營雲嘉南高屏信住度暴跌一成多，相對的藍大於綠的天龍國和桃園，信住度全衝破50%高居全台冠亞軍（《震傳媒》民調也顯示賴清德台此市滿意度高達59.6%,高於全台各地），北之轉綠有如台灣2000南之轉綠和川普令美國繡帶翻轉紅的翻版。林濁水指出，藍並設因此佔到便宜，比較今年1月和5月，鄭麗文幾乎全台齊跌，全國各地信任度頂多兩成多，只有不信度的一半，更慘的大本黨的天龍國信任度只有15%竟全國最低，「兩大黨領袖都在傳統大本營出狀況，而賴横掃北台灣，尤其天龍國，現象之怪令人頭皮發麻。」林濁水分析，賴清德信任南比顛倒走向應該是AI爆發，伺服器狂銷，群聚大本營的雙北挑竹景氣狂燒；而南方雲嘉南高屏傳產重地，則在關稅動盪中苦撐所致。至於鄭麗文全盤皆慘，天龍國更澈底失陷，應是立場盲目，既反美批賴只重AI，又對關稅誤判、反無人機軍購，令民眾厭不可言。林濁水表示，如今民眾對政黨領袖信任已南北顛倒，對政黨認同雖未顛倒卻已鬆動，但是兩大黨似乎還不知不覺，繼續指控都是對方搞認知作戰，「心態如此，實在危險。」上述民調委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年5月20至22日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問（CATI），並以住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1078人（住宅電話699人、行動電話379人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。