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日本各地熊災頻傳：勇嬤拿滾輪退熊

日本福島縣福島市住宅區2日接連發生黑熊攻擊事件，一頭闖入市區的黑熊短時間內接連襲擊4名民眾，造成1人重傷、3人輕傷。黑熊隨後躲入當地一家電子設備工廠內，截至3日上午仍未被捕獲。由於事件發生在人口密集區域，福島市已啟動罕見的「緊急獵捕」機制，警方與消防單位持續在現場戒備。綜合TBS NEWS等日媒報導，福島市政府說明，這頭黑熊2日上午約6時30分出現在市區，先後於工廠及住宅區攻擊民眾。監視器畫面顯示，一名工廠員工步行前往大門時，突然與黑熊正面遭遇，雖然立即轉身逃跑，仍遭黑熊追趕撲倒。隨後進入廠區的車輛驚動黑熊，牠一度躲進建築物內。大約30秒後，另一名身穿白色上衣的人員疑似未察覺黑熊存在，靠近建築物時，黑熊再度衝出，嚇得對方倉皇逃離。從畫面可見，黑熊甚至撞破玻璃窗進出建物，現場留下大量碎裂玻璃。警方指出，黑熊在工廠內造成2人受傷後，又移動至附近另一家工廠襲擊一名男子，接著進入鄰近住宅區攻擊一名女性，4名傷者年齡介於20多歲至80多歲，其中1人傷勢嚴重，其餘傷者意識清楚。黑熊最終返回他潛入的第二間工廠，即位於JR笹木野站附近的電子設備製造商「OKI Synphotech（OKIシンフォテック）」工廠內藏匿。雖然福島市政府第一時間下達允許在市區開槍的「緊急獵捕」處分，但由於工廠內存放可能引發火災的設備與物品，相關單位目前仍優先使用麻醉槍及誘捕籠進行捕捉，尚未直接開槍射殺。福島市長馬場雄基表示，相關單位曾嘗試以麻醉槍射擊，雖然成功命中黑熊，但藥效未能立即發揮，黑熊仍持續在廠區活動。目前已確認牠尚未離開廠區，市府將維持緊急獵捕體制，全力防止再度發生傷人事件。由於事發地點距離JR笹木野站及市中心不遠，附近居民憂心忡忡。有居民表示，這頭黑熊體型相當壯碩，而且附近有小學及安親班，一聽到有人遭襲便感到十分不安。事實上，日本近期各地熊害事件頻傳。秋田市郊區山林日前才發現73歲婦人竹林貞子的遺體，由於遺體嚴重受損，且附近有黑熊遭獵捕，警方研判其極可能遭熊攻擊致死。另外在岩手縣釜石市，5月31日也發生黑熊闖入民宅事件。80歲婦人高橋和子表示，當時愛犬在庭院遭黑熊追逐，她緊急將愛犬帶回屋內，不料黑熊竟撞破紗窗闖進廚房。她情急之下手持黏塵滾輪並大聲喝斥「你少給我太囂張了！」然後揮舞著滾輪作勢要打熊，使野熊疑似受到驚嚇後逃離現場，所幸人犬均未受傷。不過，專家提醒，民眾若在住家內遇到黑熊，並不建議模仿類似做法。熟悉熊類生態的山內貴義指出，遭遇黑熊時應避免大聲叫喊或刺激動物，應緩慢後退拉開距離，並盡快進入可上鎖的安全空間或撤離求援，以降低遭攻擊風險。