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▲印度市場驚見「專業拎包人」 網友看完吵翻：這是服務還是剝削？（圖／截自carrymen官網）

▲印度市場驚見「專業拎包人」 網友看完吵翻：這是服務還是剝削？（圖／截自carrymen官網）

逛街逛到手軟、袋子提到肩膀痠痛——這種經驗相信很多台灣人都有。但在印度首都德里，有一家新創公司把這個痛點變成了生意，推出讓人大開眼界的「專業拎包陪逛服務」，不僅在印度爆紅，更在全球社群媒體上引發熱議。今年4月，由兩位媽媽好友瑞圖・坎達里・斯里瓦斯塔瓦與卡尼絲卡・馬爾霍特拉共同創辦的「CarryMen」，在德里熱門的拉賈帕特納格爾市場正式上線。服務內容是提供男女助理陪同顧客購物，最長4小時，收費從79盧比（約新台幣30元）起跳，30分鐘基本方案，1小時則為149盧比。這個點子的誕生，源自兩位創辦人的親身經歷。「去年我和卡尼絲卡帶著孩子去市場逛街，一邊推嬰兒車一邊拎購物袋，真的累到不行，」瑞圖告訴BBC，「我們還看到一位老太太拎著大包小包步履蹣跚，很想上前幫忙，卻發現自己根本自顧不暇。」那天晚上，兩人把想法告訴家人，CarryMen就此誕生。她們完成公司登記、取得市政機關與警方許可，在市場設立服務攤位，招募員工、進行一個月密集培訓後正式開張。服務推出六週以來，客群以孕婦、帶幼兒的媽媽、年長者及行動不便的身障人士為主。第一位顧客，就是一名孕婦。CarryMen的服務範圍遠不只是「提袋」。助理會幫顧客推嬰兒車、撐傘、搬摺疊椅、拿水瓶和行動電源，也熟悉整個市集的攤位布局，能迅速帶顧客找到目標店家。若顧客想買小吃，助理還會代為排隊，讓顧客坐著休息等候。18歲的助理阿南德・庫馬爾，過去曾在紗麗服飾店打工，也做過外送平台送餐員。他說這份工作薪水更好，也讓他感到更受尊重。他印象最深刻的，是一名裝有義肢手臂的男士，把所有現金交給他代為付帳。「他對我的信任讓我非常感動，」他說。上週採訪當天，記者碰到即將年滿60歲的賈廷德與太太阿尼塔前來使用服務，這也是夫婦倆的初體驗。阿尼塔逛街途中偏頭痛發作，阿南德立刻引導他們找到最近的藥局，出來後還貼心遞上水瓶讓她服藥。「現在我們可以自在地走動，不再被一堆袋子拖累了，」阿尼塔笑著說。然而，CarryMen爆紅的同時，也引來猛烈批評。社群媒體上流傳一批AI生成圖片，畫面是衣著光鮮的富裕女性使用這項服務，讓外界開始質疑：這是專門服務有錢人的「炫富工具」？勞工權益倡議者兼社會學家阿克里提・巴蒂亞直言：「聽起來這服務是專門給那種剛做完美甲、深怕指甲花掉的超級有錢女人用的。」更有人批評，CarryMen不過是穿著體面外衣的「苦力」，是剝削性零工經濟的新形態，甚至有人直接扣上「現代奴隸制度」的帽子。對此，創辦人瑞圖強硬回擊：「我們沒有強迫任何人工作。所有員工都是全職正式受薪員工，不是零工。這不是特權，我們只是在幫行動不便的人。」目前CarryMen僅有7名全職員工，但創辦人瑞圖表示，7月將在德里另一處著名市集月光集市（Chandni Chowk）設立新據點，並計劃逐步拓展至全印度各大市場。不過巴蒂亞也點出隱憂：「很多零工平台一開始開出高薪、承諾福利，最後都逐漸縮水。印度廉價勞動力供給充裕、工會力量薄弱，企業往往得以持續壓榨勞工。CarryMen最終會走向哪條路，我們只能拭目以待。」這樣的服務在台灣其實並非全然陌生。台灣各大傳統市場、夜市同樣人潮擁擠、地面不平，對於長輩、孕婦或行動不便者來說，逛街購物本身就是一大挑戰。近年台灣也出現不少以銀髮族或育兒家庭為對象的陪購、代購服務，CarryMen的模式若有朝一日登台，或許也能在台灣市場找到一席之地。