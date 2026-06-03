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足壇傳奇「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）正式宣告出征！這位41歲的葡萄牙隊長已於近日抵達訓練營，正式啟動個人生涯第6次世界盃征途。儘管年歲漸長，C羅展現出的鬥志依然旺盛，將與葡萄牙國家隊共同爭取隊史首座世界盃冠軍獎盃。在總教練馬丁內斯（Roberto Martínez）的安排下，葡萄牙隊已正式開展備戰工作。儘管陣中效力於巴黎聖日耳曼（PSG）的維蒂尼亞（Vitinha）、努諾·門德斯（Nuno Mendes）、若昂·內維斯（João Neves）與貢薩洛·拉莫斯（Gonçalo Ramos）因參與歐冠賽事而獲准延後報到，但C羅仍準時抵達訓練營。身穿簡約白色 T 恤與黑色長褲的C羅，戴著墨鏡帥氣現身，展現出極佳的精神狀態。葡萄牙官方社群隨即發布了他雙手豎起大拇指的照片，並寫下「準備好了」，C羅本人亦發文鼓勵自己：「世界盃使命正式啟動」。這不僅是他在剛拿下沙特聯賽冠軍後的首個重大目標，更是他職業生涯末期的兩大心願之一，另一目標則是挑戰生涯1000進球。即便已經41歲，C羅本賽季在利雅得勝利（Al-Nassr）的表現依然神勇，出賽37場共製造35個進球（30進球、5助攻），證明他仍保有頂級戰力。在馬丁內斯的戰術體系下，C羅不僅是球隊的隊長與精神領袖，更被賦予穩定的先發位置，預計將持續在賽場上發揮影響力。葡萄牙中場魯本·內維斯（Rúben Neves）在首場訓練前強調，球隊的目標絕非僅止於參賽，而是要全力挑戰世界盃冠軍。雖然外界在奪冠賠率上將葡萄牙列為第6，並未給予極高的看好度，但球隊對自身的實力與深厚陣容充滿信心。在前往北美的賽場前，葡萄牙隊將透過對戰智利與奈及利亞的熱身賽進行最終調整。葡萄牙在世界盃小組賽被分在 K 組，將與哥倫比亞、烏茲別克及剛果民主共和國展開對決。這支融合了資深老將與新世代天賦的葡萄牙勁旅，正渴望在2026年的世界盃舞台上寫下屬於該國的歷史新頁。