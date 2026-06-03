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找中共算帳！吳嘉隆：川普有足夠的題材

若中共掉進戰略陷阱？吳嘉隆：讓日本有機會重新崛起

中美交手牽動國際局勢，總體經濟學家吳嘉隆昨（2）日分析，中共的戰略失誤與無能，掉進了美國精心佈置的戰略陷阱，讓日本在國際政治重新登場，會發展成足以制約中國的擴張主義的一股新的力量。吳嘉隆發文表示，中共從胡錦濤到習近平，一直以大國崛起自居，接著便是想要與美國平起平坐、想要挑戰美國的霸權地位，於是與美國明爭暗鬥，鬥而不破，但也接近翻臉了。在這個過程中，中共確實值得美國列為可敬的對手，因為中共對美國的實質威脅確實有超過蘇聯。吳嘉隆提到，中共確實讓美國頭痛，從病毒的擴散、南海島礁軍事化、支持伊朗與委內瑞拉、管制稀土的出口、推動人民幣國際化與去美元化、支持俄羅斯的入侵烏克蘭、控制巴拿馬運河的兩頭，甚至還介入美國總統大選，「總之，川普絕對有足夠的題材找中共算帳」。吳嘉隆指出，中共對川普政府的出手，或者對歷屆美國政府的出手，有一個戰略重點，就是不能在美中關係緊張的情況下，讓日本佔到便宜、讓日本有機會重新崛起、讓日本把手伸進台灣、讓日本與周邊國家建立緊密的連結！若中共只知道發脾氣，對美國來硬的，使得美國必須把日本找進來，讓日本對區域的和平與安全承擔更大的責任，那麼中共就算輸了。吳嘉隆續指，中共一定要注意，在與美國交手的過程中，不能掉進去這樣一個戰略陷阱，就是刺激了日本，讓日本有機會捲土重來。只要日本在美中對抗當中，有機會重新整頓軍事工業、有機會增強國防預算、有機會在琉球諸島加重軍事部署、有機會聯合菲律賓，印尼，澳洲來介入南海的安全問題，更別說直接介入可能的台海衝突，那麼，中共就算輸了。吳嘉隆表示，二次大戰結束後，日本委屈了80年，被美國用「美日安保條約」軍事看管了80年，現在因中共不守規則、挑戰國際秩序現狀，使得美國對日本開始鬆綁，美國現在不再替中共來軍事看管日本，而是反過來，要扶持日本來制約中共。日本在泡沫破掉後失落了30年的關鍵原因，就是不能找到新的經濟增長動能，而這個原因之一，就是不能啟動軍事工業。吳嘉隆指出，現在美國要日本增加國防預算，長期目標至少要占GDP的5%，甚至於10%，這就等於同意日本重新武裝，這一來，將會改變東亞與西太平洋地區的地緣政治格局，這對台灣當然是有利的，卻也讓外界看出中共的戰略失誤與無能，掉進了美國精心佈置的戰略陷阱，讓日本在國際政治重新登場，會發展成足以制約中國的擴張主義的一股新的力量。吳嘉隆強調，二戰結束以來，日本憋屈了80年，現在有機會了，絕對會牢牢抓住，因為歷史的機遇總是稍縱即逝。總之，習近平領導下的中共在意氣風發之餘，已經掉進了戰略陷阱，讓日本有機會重新崛起，「這下子，中共要傷腦筋了！」