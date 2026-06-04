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韓國演員朴寶劍出道至今，一直以「人品超好、非常善良」獲得許多喜愛，網路上不時也有許多美談傳出，其中最知名的莫過於2017年時，自稱朴寶劍國中同班同學的網友發的文，透露自己學生時期曾受到霸凌，這時只有朴寶劍願意為自己伸出溫暖的雙手，讓網友非常感動。該網友在2017年在社群發文，透露自己就讀木洞國中一年級時曾遭全班排擠，在孤立無援的情況下，只有朴寶劍主動接納他，甚至成為唯一願意與他同組、並主動交朋友的人，讓他在艱難的校園生活中感受到支持與溫暖。回憶中最令人印象深刻的一幕，是雨天時在學校中央廣場，朴寶劍曾替他撐傘同行，對方坦言，這樣看似微小的舉動，卻成為他至今仍無法忘記的溫暖記憶，即使多年後升上高中，兩人在校園偶遇時，朴寶劍仍能自然認出並主動打招呼，讓他深受感動。該網友也在長文中寫下對朴寶劍的感謝：「我雖然微不足道，但我會竭盡全力希望你幸福。」感謝朴寶劍在自己最為無助的時候，願意站在自己身邊，成為了自己黑暗時期的唯一一道光，感謝信曝光後，不少網友稱讚朴寶劍一貫溫暖、真誠的形象，認為朴寶劍善良的氣質是與生俱來的，「他真的是天使」、「帥就算了還心地善良」、「從小就是天使般的存在。」