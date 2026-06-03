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投票相當踴躍

韓國今（3）日展開第9屆地方議員與地方官員選舉暨國會議員補選，全國1萬4288個投票站同時啟動，投票時間自3日早上6時到晚上6時，截至下午3時止，地方選舉的投票率已經達到51.9％，這是自1998年地方選舉分時段統計投票率以來，下午3時的投票率新高。根據《韓聯社》報導，本次投票將產生16名市、道（一級行政區）政府首長；227名區、市、郡（二級行政區）政府首長；933名市、道議員；3035名區、市、郡議員和16名教育監（各級行政區教育行政機構最高負責人）；再補選產生14名國會議員。這是李在明就任總統以來，首次舉行的韓國全國範圍大規模選舉，被視為決定兩年後國會議員大選以及今後政治走向的重要風向晴雨表，也被形容為李在明總統任期的期中考。截至韓國3日下午3時止，投票率已達到51.9％，這包含了之前提前投票和郵寄投票的數字，而上次地方選舉的最終投票率為50.9％，也就是說在投票時間還有3小時的情況下，本次投票率已經超車上次地方大選，若維持投票踴躍，最終投票率可望超過60％。若分地區來看，全羅南道投票最踴躍，投票率達60％，是全韓國目前唯一投票率超過60％的地區，之後依序是江原道57.2％、全羅北道56.3％、慶尚南道55.5％。目前投票率最低的則是光州的47.5％，再來是京畿道49％以及仁川的49.2％。李在明也在X上發文呼籲民眾踴躍投票，強調公民才是國家的主人，但若放棄投票，結果就是可能被糟糕的人統治。