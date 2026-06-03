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2026年台北市長選舉將屆，由民進黨不分區立委沈伯洋對戰國民黨現任市長蔣萬安。資深媒體人黃暐瀚昨（2）日表示，雖然沈伯洋還無法輾壓蔣萬安，但從綠營議員跟沈的互動可以看出，議員們感覺選起來不會那麼辛苦，所以目前都還蠻團結的。黃暐瀚在節目上表示，民進黨在台北市長選舉，「一對一」是沒有贏過的，只有在1994年贏過一次，但當時是三腳督的局面，而綠營在一對一的局面當中，要贏確實較為困難。黃暐瀚指出，民進黨這次在台北市保守提名了25個人參選議員，綠營在2022年由陳時中出戰拿下32%的選票，當時綠營當選了21席的議員，所以這次只是多提了幾席。黃暐瀚強調，民進黨議員跟沈伯洋的互動是好的，由此可見，雖然沈還不是可以輾壓或勝過蔣萬安的狀態，蛋至少議員們感覺選起來不會那麼辛苦，所以目前都還蠻團結的。