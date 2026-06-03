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由南投縣政府主辦「南投 48 拍」短影音限時創作賽，即日起向全國短影音攝影好手發出邀請。本屆賽事規格與獎金再創新高，總獎金高達 41 萬元，首獎獨得 10 萬元。賽事分為「線上初賽」與「實地限時決賽」兩階段，初賽只要以 30 至 90 秒的創意短影音詮釋南投意象，就有機會入選拿到決賽門票，挑戰影視製作中最具考驗的「48 小時現地極限創作」，用實力抱回高額獎金。南投縣政府新聞及行政處長蔡明志表示，去年首次辦理「南投 48 拍」成功吸引來自全國各地的攝影團隊參與，迴響熱烈。今年賽事規格及獎金再升級，期待參賽者打破傳統政令宣導的刻板模式，不論是電影感的職人故事、緊湊的街頭快節奏、還是運用獨特視覺風格重新解構南投的農特產、工藝、景點、建設或在地人物，「南投 48 拍」都將提供全國短影音職人的一個頂級交流舞台，歡迎創作者用鏡頭把南投「拍得有梗、好看、動人」。縣府新聞及行政處今年祭出高額獎金制度，全面實質鼓勵優秀影像創作者。凡參加初賽且作品符合徵件規範者，即有機會抽中 2,000 元超商禮券（共30 名）。經評選順利晉級決賽的 13 支隊伍，每隊可直接獲得 1 萬元晉級獎金作為現地創作補助。決賽期間，各隊將透過盲抽的方式決定主題，前往南投各鄉鎮市進行 48 小時限時創作，並由專業評審團選出最終名次，首獎 1 名（獎金 10 萬元）、二獎 1 名（獎金 5 萬元）、三獎 1 名（獎金 3 萬元）及佳作 10 名（獎金各 1 萬元），鼓勵團隊全力感受南投、展現創意與實力。無論是影像專業人士、熱愛拍片的學生，或是熟悉地方文化的在地創作者，「南投 48 拍」邀請您一同挑戰時間限制，用鏡頭詮釋南投，創造令人驚豔的故事！初賽徵件即日起至 7 月 30 日下午 5 點截止。完整活動簡章與報名詳情請至獎金獵人活動頁面查詢：https://bhuntr.com/tw/competitions/h4azwmv1fghqkssvnr