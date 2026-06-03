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▲好想兔10週年特展展場重建了那個年代最熟悉的生活場景，像是阿嬤家的客廳與灶咖等。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.03）

▲ 「台味萬花筒-好想兔10週年特展」規劃約250坪的主題式展覽空間，設計核心是一座能夠抵達80／90年代台灣的「時光機」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.03）

▲台灣本土IP品牌「好想兔」今年迎來創立十週年。以「台味萬花筒」為主題推出十週年特展。（圖／業者提供）

台灣本土IP品牌「好想兔」今年迎來創立十週年。以「台味萬花筒」為主題的十週年特展，將於6/6起至8/30止在高雄駁二藝術特區自行車倉庫登場。250坪展覽空間，打造六大主題展區。此外，14組台灣人氣創作者聯名貼圖同步上線，還規劃集章、滿額贈及見面會等互動活動。「台味萬花筒-好想兔10週年特展」規劃約250坪的主題式展覽空間，設計核心是一座能夠抵達80／90年代台灣的「時光機」。六大主題展區分別為：電影院、島嶼居所、寶島曼波大道、冰宮Disco 未來展望，以及郵局商售區。展場重建了那個年代最熟悉的生活場景-阿嬤家的客廳與灶咖、飄著湯頭香氣的牛肉麵店（創辦人家族的老本行）、復古色調的照相館、夏日的冰果室、喧鬧的夜市與檳榔攤等等。每一個轉角，都藏著台灣人共同的童年記憶。好想兔品牌創辦人陳少謙指出：「好想兔今年10歲了，能走到這裡，真的是因為每一個支持我們的人。這次的展覽不只是好想兔的故事，更是我們這一代台灣人的故事，那些老舊物品、那些光線、那些一起長大的記憶，我想用一場展覽還給大家。」為慶祝好想兔十週年，品牌特別攜手14組深耕台灣的人氣創作者，共同推出限定聯名LINE貼圖，以各自獨特的創作風格重新詮釋好想兔，讓不同世代的粉絲都能找到屬於自己的那一款陪伴。參與此次聯名的創作者陣容包括，黃阿瑪的後宮生活、洋蔥（Onion Man ）、盜哥、大頭兒、不死兔、鹿鼻羊、勒狗、狗生粉難、小黃間、囂搞、醜白兔、小貓島、章魚熊，以及Doudle Studio。此外，互動行銷活動同步登場，包含獨家入場「紙卡健保卡」100% 復刻90年代質感，入場即獲得；「週週抽獎」：憑紙本健保卡面身分證號，週週抽 GK公仔、麻將套組、小側背包等限定好物。「六站集章」：挑戰六大復古展區，集滿送10週年專屬明信片；「Threads 打卡」：現場發文即送限定「好想兔檳榔盒包裝肥皂」（送完為止）；「時光旅人」：憑5月創博先行者紀念卡，回到特展兌換限定明信片與限定圓扇；「三波段滿額贈」：6月起連續三個月，推出不同滿額贈品；「好想兔人偶見面會」： 6/7、6/13、6/20、6/27，以及 7、8 月每週六日，每場時間為當日14:30–15:00。