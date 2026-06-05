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Vyin RIS零售與醫藥雙情境 解決選擇障礙

▲橘子集團策略長暨Vyin AI負責人陳冠宇指出，目前許多機器人廠商已具備成熟的硬體能力，但真正困難的是如何讓機器人理解人類、與人對話，甚至影響消費決策。（圖／記者葉政勳攝）

多國業者洽詢 台灣POC年底前見成效

▲針對不同產業應用場景，Vyin RIS可以提供對應內容，更可解決大語言模型容易產生的資訊失準或法規爭議，同時能依據不同國家、不同應用場景調整。（圖／記者葉政勳攝）

COMPUTEX一連四天在南港展覽館以及世貿一館舉辦，橘子集團旗下AI科技品牌Vyin AI今年首次參展，並以「一般零售」與高合規的「醫藥零售」兩大情境，展示機器人大腦在積極、可信等不同面向的零售業應用實力。旗下機器人大腦「對話式銷售智慧中樞」（Vyin RIS），目前獲得美、日零售巨頭表達高度興趣，並且預計在今年底展現概念驗證（POC）成果。Vyin AI攤位前人潮絡繹不絕，現場佈置零售賣場為主題，並搭配機器人硬體合作夥伴NUWA Robotics女媧的不同型態或大或小的機器人展示。展覽期間，不少民眾駐足體驗與AI機器人即時互動，更有企業代表前來交流，深入了解機器人大腦的技術架構、應用場景與商業模式，並就實際導入與合作機會展開討論。在會場中展示智慧零售機器人（Salesbot），以及智慧藥局機器人（Pharmabot）兩種類型，一個具備商品推薦、促銷引導等能力，提供較為積極的銷售協助，如應用在3C零售、美妝等；一個則以保守衛教為主，可適用在藥局、醫藥零售與保健品銷售等高合規場景，協助分擔第一線重複諮詢與基礎導購工作。橘子集團策略長暨Vyin AI負責人陳冠宇說，這兩種類型的機器人大腦是銷售的兩極。在藥局應用場景中，有法規限制，機器人不能太主動，必須採取保守作法，機器人大腦面對處方藥品或消費者需求轉介藥師，正是要確保合規性。反之，一般零售則是較為積極的策略提供消費者服務。團隊特別設計出一套可調整的銷售積極度的機制，企業能根據品牌定位與法規要求，自行設定AI的互動風格，也就是機器人大腦根據客戶需求「客製化」專屬客戶的「超級銷售員」，從高度保守到積極銷售，都能在同一套平台中完成。「儘管市場聚焦於各種人形機器人硬體，Vyin AI卻選擇專注於另一件事，那就是打造機器人的『大腦』。」陳冠宇坦言，目前許多機器人廠商已具備成熟的硬體能力，但真正困難的是如何讓機器人理解人類、與人對話，甚至影響消費決策。因此，Vyin AI的策略並非自行開發機器人，而是與不同硬體夥伴合作，將AI系統部署到各種載體上。未來可能是人形機器人，也可能只是商場裡的一台平板、一個虛擬角色，甚至是品牌網站上的數位銷售顧問。「我們專注解決最難的部分—對話，以及如何讓消費者產生購買意願。」陳冠宇說，如何理解消費者需求、建立可信任的互動並促成交易，才是最難被複製的核心能力，也是Vyin AI聚焦發展的方向。陳冠宇表示，針對不同產業應用場景，Vyin RIS可以提供對應內容，更可解決大語言模型容易產生的資訊失準或法規爭議，同時能依據不同國家、不同應用場景調整。本次展會期間Vyin AI也收到來自泰國、南非、印度、美國、波蘭、歐洲等國業者洽詢。「機器人銷售員真能取代有溫度的人嗎？」陳冠宇直言，不同國家因國情、文化對機器人的接受度或偏好確實有所不同，像首波推出搭載的女媧機器人 Kebbi 3在日本相當受歡迎。在陳冠宇眼中，機器人的外型其實不是最重要的事。他觀察，不同國家對機器人的想像並不相同，有些市場偏好具有存在感的大型機器人，有些零售場域則受限於坪數與動線，更適合小型設備；甚至有些情境下，消費者未必需要面對一台機器人，而是透過平板、數位看板或虛擬助理完成互動。因此，Vyin AI真正想打造的並非特定機器人產品，而是能夠部署在各種載體上的「銷售大腦」，讓AI依照不同市場文化與商業需求，找到最適合的呈現方式。陳冠宇表示，目前在台灣已經跟幾個零售商龍頭做概念驗證（POC），預計在今年第四季到明年第一季可以看到初步成效。此外，美國、日本零售巨頭也表達高度興趣。