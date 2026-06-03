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台北市長選戰逐漸白熱化，民進黨今（3）日下午舉行中常會，據轉述，民進黨立委、中常委王世堅於會中建議，民進黨台北市長參選人沈伯洋應適時宣布，若當選市長，將聘請行政院副院長鄭麗君擔任副市長，以開拓選票；黨主席賴清德聽聞後，先是睜大眼睛、愣了幾秒，接著直言，沈伯洋會贏得台北市選戰，若鄭副院長無法擔任副市長恐會跳票。民進黨下午舉行中常會，據轉述，賴清德於會中宣布已委請民進黨立法院黨團總召蔡其昌擔任民進黨財委會主委，眾人鼓掌通過，有中常委笑稱，「這是屎缺」，蔡其昌則謙虛說，募款仍要靠主席，他會幫忙出席一些場合。此外，賴清德也宣布，這次選戰中，在北北基部分，由秘書長徐國勇擔任總督導、雲嘉南由前立委陳明文擔任總督導。在臨時動議時，王世堅表示，沈伯洋在台北市選戰中，起手式非常好，徐國勇安排其在慈惠堂、保安宮登場，有很大功勞。他建議黨中央，在7月8月時，應由沈伯洋宣布，若當選台北市長，就會聘請鄭麗君擔任副市長，這樣就能開拓北市選票。賴清德聽聞後，先是睜大眼睛、愣了幾秒，接著笑稱，王常委的提議，會面臨現實困難之處，沈伯洋會贏得台北市選戰，「若鄭副院長沒辦法擔任副市長，這樣就會跳票」，但這個意見就交給徐國勇帶回去參考。徐國勇則北北基總督導身分回應，他說，確實台北市部分，如同賴清德所說，沈伯洋聲勢越來越好、選戰越來越熱，激起國民黨、台北市長蔣萬安危機感，這部份確實是有希望。至於基隆選情上，徐國勇說，市長謝國樑因過去跳票政策，如Gogoro等，在地方發酵，根據基隆傳回來的消息，前內參民調差距已經非常小，很快就可以看到民調的「黃金交叉」。