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前民進黨秘書長、台糖前董座吳乃仁因涉台糖土地賤賣案刑滿出獄，但須賠償台糖1.7億元遭強制執行，台中地院囑託台北地院查扣吳乃仁資產，並簽發拘票請北院執行，但北院目前並未拘提到吳乃仁。對此，民進黨發言人吳崢今（3）日受訪時僅稱，尊重司法；民進黨立委王世堅則說，民主社會，民進黨絕對是遵守國家的法治。吳乃仁被控在台糖董事長任內，涉嫌因前民進黨立委洪奇昌關切，而改變台糖土地「只租不售」政策，把台糖土地賤賣給曾贊助洪奇昌的春龍公司，致台糖損失新台幣2億多元。全案經再審，台灣高等法院台中分院於民國103年3月間宣判，法官認定吳乃仁涉嫌圖利春龍公司，判刑9月，而在民事責任部分，吳乃仁與春龍公司等判應賠台糖1.1億元確定，加計利息與衍生債務，估算達1.7億元。民進黨下午舉行中常會後記者會，面對媒體關切吳乃仁一案時，吳崢僅稱，尊重司法。此外，民進黨立委王世堅受訪時則說，他對此不清楚，但法律做什麼決定、怎麼判，民進黨所有從政黨員都一律遵守法律，「王子犯法與庶民同罪」，尤其在民主社會，民進黨是絕對會遵守國家的法治；綠委王定宇被問及此事時，則稱「我不曉得」。