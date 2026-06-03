全台7-11也同步開賣

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7-11開賣「香菜檸檬蘇打」！開箱真有鮮檸檬片

▲詹記麻辣火鍋加入香菜宇宙，推出超獵奇「香菜檸檬蘇打飲」，且7-11就買得到。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「香菜檸檬蘇打飲」主打清新爽口，含有大量氣泡超消暑，除了全台詹記買得到外，7-11也開始販售。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「香菜檸檬蘇打飲」湊近聞，直接就可以聞到香菜的味道，整體甜度偏低，冰涼消暑。（圖／記者鍾怡婷攝）

奇多、樂事、卡迪那都推香菜口味！全聯加送香菜擦手巾

▲香菜熱潮持續發燒，奇多、樂事、卡迪那也將在6月5日起推出香菜新口味。（圖／全聯提供）

▲至全聯購買指定系列商品單筆消費滿199元贈送「香菜多力多滋造型擦手巾」。（圖／全聯提供）

香菜宇宙無限擴張中！詹記麻辣鍋也參戰推出「香菜檸檬蘇打」，主打清新爽口，一開罐還可以看得到新鮮檸檬切片，蘇打氣泡超足，開罐不注意直接大噴發，除了詹記麻辣火鍋店內喝得到外，。全聯更是開跑香菜祭，從玉米脆、洋芋片到玉米片通通吃得到香菜風味，卡迪那也推「香菜刈包風味」。詹記麻辣火鍋加入香菜宇宙，推出超獵奇「香菜檸檬蘇打飲」主打清新爽口，含有大量氣泡超消暑，除了全台詹記買得到外，7-11也開始販售，6月25日前單件只要49元、兩罐特價89元。《NOWNEWS》記者實際試喝，這款蘇打飲氣泡感十足，開罐瞬間就能聽到療癒的「嘶——」氣泡聲！且開罐後真的有新鮮檸檬片緩緩浮上來，視覺感滿分。實際入口會感受到碳酸氣泡混合著檸檬果香，尾韻才散發出淡淡的香菜清香，不過若是湊近聞，直接就可以聞到香菜的味道。整體甜度偏低，冰涼消暑，拿來搭配炸物或火鍋絕對是解膩神物！香菜熱潮持續發燒，奇多、樂事、卡迪那也將在6月5日起推出香菜新口味，奇多「香菜口味玉米脆」，將濃郁香菜風味結合奇多招牌酥脆玉米棒口感，一口接一口超涮嘴，每包嚐鮮價12元。「樂事樂連連 香菜口味洋芋片」，將天然薯香與獨特香菜氣息結合，鹹香層次越吃越上癮，嚐鮮價每盒65元。「卡迪那洋芋片香菜口味」，100%新鮮洋芋切片，佐香菜風味調味，嚐鮮價每包28元。另外，「卡迪那95℃薯條香菜刈包風味」100%馬鈴薯鮮切製成薯條，口感香脆綿密，再搭配經典刈包與香菜香氣，鹹香層次超上頭，嚐鮮價每盒5包69元，且自6月26日起，至全聯購買樂事／多力多滋／奇多／話匣子／PopCorners全系列商品單筆消費滿199元贈送「香菜多力多滋造型擦手巾」，數量有限、送完為止。並且8月6日前，購買樂事／多力多滋／奇多／話匣子／PopCorners全系列商品，單筆消費滿99元，即可參加週週抽萬元購物金活動，有機會獲得5000元全聯禮券，每週將抽出2名幸運得主。7月9日前，卡友購買全系列商品，單筆每滿159元即可獲得150福利點。