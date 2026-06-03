欣葉日本料理目前全台有3家，其中健康店經歷改裝後宣告，將以全新概念店「彩膳楽亭」迎接顧客，並將於6月9日開始試營運，並推出6月9日至6月30日試營運期間將免收一成服務費之優惠，即日起於官網開放訂位。而「欣葉日本料理彩膳楽亭」餐價也有調整，上漲幅度約在每人將加收282元至532元。
欣葉日本料理是台菜餐廳「欣葉」在1997年創立的吃到飽品牌，目前全台共有3家，包含館前店、健康店及桃園中茂店，其中健康店今年3月暫停營業，數個月之後，宣布將升級成全新概念店「彩膳楽亭」，並將於6月9日開始試營運。
「欣葉」餐飲集團旗下buffet除了「欣葉日本料理」，另也有講求菜色做工更精緻多元的「NAGOMI精緻和食」，位在台北共有兩家分店，如今又新開「欣葉日本料理彩膳楽亭」，算是欣葉的另一個里程碑，標榜以「一筆一景、一味一旅」為概念，訴求將日本料理文化中的「さしすせそ」，轉化為屬於彩膳楽亭的體驗語言，預計之後將有五大主題包含「さ｜肴」、「し｜旬」、「す｜炭・炙」、「せ｜鮮」、「そ｜想」。
升級版的欣葉日本料理餐價也順勢調漲，與其他兩家分店比較如下：
▪️平日午餐：898元→1180元（上漲282元，幅度31%）
▪️平日晚餐：1048元→1380元（上漲332元，幅度32%）
▪️假日午餐：1048元→1580元（上漲532元，幅度51%）
▪️假日晚餐：1168元→1580元（上漲412元，漲幅35%）
▪️下午茶：取消
🟡「欣葉日本料理彩膳楽亭」營業資訊一覽：
餐價：
▪️平日（周一~五）：午餐每位成人1180元+10%、晚餐每位成人1380+10%
▪️假日與例假日：午餐、晚餐每位成人1580元+10%
訂位連結：官網
優惠活動：6月9日至6月30日試營運期間將免收一成服務費之優惠
高雄日航酒店「SERENA全日餐廳」推出黑鮪魚主題 1280元起吃到
另外，同樣歸屬日系的高雄日航酒店內吃到飽餐廳「SERENA全日餐廳」，則主打東港直送黑鮪魚主題，多款黑鮪魚限定料理包含鹽烤鮪魚頭、烤鮪魚琵琶骨、鮪魚海鮮飯湯、炙燒鮪魚握壽司等都可吃到飽。高雄日航酒店「東港鮪魚祭」即日起至6月30日，「SERENA全日餐廳」餐價則為成人每位平日1280元+10%、假日1480元+10%（午晚餐同價）。
高雄日航酒店更宣布將於6月6日（六）於SERENA全日餐廳加碼舉辦第二場解體秀，當日於全館任一餐廳用餐之賓客均可蒞臨觀賞。
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▪️平日午餐：898元→1180元（上漲282元，幅度31%）
▪️平日晚餐：1048元→1380元（上漲332元，幅度32%）
▪️假日午餐：1048元→1580元（上漲532元，幅度51%）
▪️假日晚餐：1168元→1580元（上漲412元，漲幅35%）
▪️下午茶：取消
🟡「欣葉日本料理彩膳楽亭」營業資訊一覽：
餐價：
▪️平日（周一~五）：午餐每位成人1180元+10%、晚餐每位成人1380+10%
▪️假日與例假日：午餐、晚餐每位成人1580元+10%
訂位連結：官網
優惠活動：6月9日至6月30日試營運期間將免收一成服務費之優惠
高雄日航酒店「SERENA全日餐廳」推出黑鮪魚主題 1280元起吃到
另外，同樣歸屬日系的高雄日航酒店內吃到飽餐廳「SERENA全日餐廳」，則主打東港直送黑鮪魚主題，多款黑鮪魚限定料理包含鹽烤鮪魚頭、烤鮪魚琵琶骨、鮪魚海鮮飯湯、炙燒鮪魚握壽司等都可吃到飽。高雄日航酒店「東港鮪魚祭」即日起至6月30日，「SERENA全日餐廳」餐價則為成人每位平日1280元+10%、假日1480元+10%（午晚餐同價）。
高雄日航酒店更宣布將於6月6日（六）於SERENA全日餐廳加碼舉辦第二場解體秀，當日於全館任一餐廳用餐之賓客均可蒞臨觀賞。