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台北市長選戰逐漸升溫，民進黨立委吳沛憶日前表示，台北市長蔣萬安備詢時面前會放一台iPad，會由台北市政府研考會主委殷瑋打字提示，再由蔣萬安回應議員提問。資深媒體人尚毅夫今（3）日主持網路節目《新聞！給問嗎？》時表示，有幕僚在背後提示是合理的，但首長答覆完全用唸的，這就不合理。主持人尚毅夫指出，對於行政院長、部會首長、市長等職位，不可能要求他們什麼都記在腦筋裡，有幕僚在背後提示是合理的，但首長答覆完全用唸的，這就不合理；老道的政治人物在提示還沒來之前，都還能先因應對方提問，帶提示來了再進行答覆，「問題是你（蔣萬安）連前面這一段都沒辦法嗎？這才是我訝異的地方！」尚毅夫續指，蔣萬安有很多回答的問題，當他回應民進黨對手沈伯洋以動漫「鬼滅之刃」拋出「無限城論壇」的議題，或談及他的兒子看動漫「葬送的芙莉蓮」，但當蔣萬安回應時，所有人都知道他是用背的，覺得自己好像沒與年輕人脫節，但實質卻不是如此，「不要用自己完全陌生的領域當作故事背景，你經常會被笑！」尚毅夫再指，蔣萬安團隊真的不強，他現在是在連任選舉的路上，是否有專門的人盯著對手說什麼，甚至討論應該怎麼回應，看起來好像沒有，第一時間都沒有掌握到沈伯洋的談話內容，回應都只是「生生喝鮮奶」等語，那真是一個笑話。