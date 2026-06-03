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空軍岡山基地一架T-34C教練機於2日上午失事墜落，兩名飛行員殉職，外界質疑初教機服役41年造成飛安風險，是否要盡快汰換引發熱議；空軍司令部今（3）日稱，T-34C目前均未達壽限，且機務狀況正常、後勤零附件供補無虞，並沒有消失性商源疑慮。對此，資深媒體人尚毅夫、陳東豪今（3）日主持網路節目《新聞！給問嗎？》時，陳東豪表示，現在要做的是解決問題，因為這批飛機太老，他並建議透過緊急採購，認為藍白不會擋這筆預算。針對T-34C教練機失事墜落，主持人陳東豪認為，T-34C就不要再用了，出事率太高。主持人尚毅夫則說，新的初級教練機目前連案子都沒有，國防部立案到底是要國產還是外購？主持人陳東豪說到，兩名飛官不應該因為這樣而殉職，要不要繼續用螺旋槳教練機是一件事，但這批飛機還要不要繼續用是另一件事，「緊急採購啊！我不認為藍白會擋這條錢。」尚毅夫指出，我國初級教練機已服役40年，有綠委說還沒過全壽期，但認為已經不用去解釋這問題，「當你開一台新車過了40年，故障率、零件的活性，都已經差很多了好不好！」尚毅夫也表示，「政府積極一點」，我國用國家資源想盡辦法讓飛官有信心的安全落地，且共機擾台過程中，我國飛官的工作量、人體負擔已增加，能用國家資源買到的東西就盡量給最好。陳東豪強調，先不管國軍未來初級教練機要用什麼，現階段要做的是解決問題，因為這批飛機太老；當行政院拿出解決方案，在野黨要在立法院投反對，外界當然就看在眼裡，由於今年跟後年都有重大投票，他不相信藍白此時敢投反對，在野黨要監督沒問題，但這會不會拖時間？因為T-34C出事率實在太高。