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▲最年長的參賽者並非41歲的葡萄牙傳奇隊長C羅，而是蘇格蘭隊43歲又162天的門將克雷格·戈登（Craig Gordon）。（圖／美聯社／達志影像）

▲世界盃最年輕的是墨西哥小將吉爾伯托·莫拉（Gilberto Mora），參賽時年僅17歲又240天。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年世界盃的腳步臨近，國際足聯（FIFA）正式公佈了本屆賽事的相關統計數據，48支參賽球隊共計1248名選手已準備就緒，將刷新多項世界盃歷史紀錄。本屆賽事總計將進行104場比賽，其中共有891名球員是首次站上世界盃舞台，而357名選手則是擁有參賽經驗的「老將」。在球員年齡層面，本屆賽事充滿了各個世代的交鋒：📍最高齡球員：本屆共有7名球員年齡在40歲以上。令人意外的是，最年長的參賽者並非41歲的葡萄牙傳奇隊長C羅，而是蘇格蘭隊43歲又162天的門將克雷格·戈登（Craig Gordon），C羅則排在第2位。📍最年輕球員：賽場上也充滿了青春活力，共有22名未滿20歲的球員將展現才華，其中最年輕的是墨西哥小將吉爾伯托·莫拉（Gilberto Mora），參賽時年僅17歲又240天。本屆世界盃也是多位傳奇球星的舞台，阿根廷的梅西、葡萄牙的C羅以及墨西哥的奧喬亞（Guillermo Ochoa），將迎來個人職業生涯第6次世界盃，創下歷史紀錄；克羅埃西亞名將莫德里奇（Luka Modrić）則以第5次參賽緊隨其後。包含阿根廷、法國及德國門將諾伊爾在內，共有22名曾捧起過世界盃冠軍的球員重返賽場，尋求再次問鼎的榮耀。在職業俱樂部的貢獻方面，英超豪門曼城（Manchester City）共有19名球員參加本次世界盃，刷新了單一俱樂部球員參賽人數的歷史紀錄；隨後則是拜仁慕尼黑（18人）、兵工廠（16人），以及巴塞隆納與巴黎聖日耳曼（各15人）。在教練席上，現年73歲的加納隊主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）同樣寫下歷史。他將迎來個人連續第5次執教世界盃，成為繼米盧（Bora Milutinović）之後，史上第2位連續五屆執教世界盃的總教練。隨著這些數字與紀錄的公開，全球球迷對於這場盛事的期待感已提升至最高點。