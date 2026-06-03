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▲高雄洲際酒店 Delicatesse 烘焙坊，以台南玉井愛文芒果為靈魂，推出《盛夏芒果三重奏》季節限定系列，三款作品各展芒果甜點的精緻層次。（圖／高雄洲際酒店提供）

迎接夏日到來，高雄洲際酒店西點主廚王健翰（Hank Wang），以島嶼風土為靈感，精心打造盛夏甜點饗宴。BL.T33 大廳酒吧《洲際經典下午茶》島嶼之味雙人下午茶組以台灣地圖為概念，帶領賓客穿越產地、感受島嶼人文風土；DELICATESSE烘焙坊亦隨芒果季到來，推出三款以台南玉井愛文芒果為靈魂的限定甜點。《島嶼之味下午茶》以「擬真之形，風土之魂」為核心，透過五款仿真水果甜點與台灣在地鹹食，勾勒專屬寶島的風味地圖。西點主廚王健翰（Hank Wang）精選高雄旗山香蕉、大樹荔枝、屏東檸檬、台灣愛文芒果及梨山蘋果等季節食材，結合焦糖、黑巧克力、高山茶、玫瑰醬、岡山蜂蜜與香草乳酪等細膩元素，將南台灣的果香、山林茶韻與優質食材轉化為藝術甜點創作。鹹食則延續風土溯源，嚴選雲林烏魚子、薩索雞及東港櫻花蝦等在地食材，搭配舒肥蛋黃、南瓜煙燻雞肉慕斯與柚香美乃滋，為下午茶增添鮮鹹層次與完整輪廓，呈現一場從果園、山海到餐桌的島嶼風味旅程。《 島嶼之味》雙人下午茶，即日起至 7 月 31 日於BL.T33 大廳酒吧販售。DELICATESSE 烘焙坊《盛夏芒果三重奏》 以清爽、果香與夏日氛圍為設計主軸，精選台南玉井愛文芒果，結合芒果慕斯、芒果凍夾心，以及鳳梨、百香果、椰奶等熱帶食材，於酸甜之間取得巧妙平衡，口感輕盈而不失層次。三款新品包括「芒果 Mango 」、「芒果夏洛特 Mango Charlotte」、以及「立夏 Tropical Mango Coconut Mousse Cake」，各自以不同形式詮釋芒果甜點的精緻度與記憶點，為夏日午後帶來一份明亮而清新的甜點體驗。