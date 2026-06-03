我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍岡山基地一架T-34C初級教練機2日上午執行模擬發動機失效訓練時不幸墜毀，造成41歲中校飛官盧季佑、46歲中校飛官過俊男殉職。事故發生後，家屬悲痛萬分，盧季佑父親今（3）日上午前往岡山基地參與招魂儀式，返家後在臉書寫下對愛子的思念與不捨，「我最帥氣的、最驕傲的兒子，引以為榮的我兒竟然變成這樣」，字句令人為之鼻酸。盧父在貼文中悲痛表示，兒子就這樣無聲無息地離開人世，即使自己哭斷肝腸，也無法換回孩子的生命。他感嘆，留下年幼的2個孩子，他們還不知道喪父之痛，「但我和你媽喪兒之痛，吃了安眠藥物整晚無法入睡」，不斷質問老天爺為何要帶走如此優秀的孩子。完成招魂儀式後，盧父也向兒子喊話，希望他能跟隨法師引領，安心返回靈位，不要再牽掛陽世親人。他強忍悲傷告訴兒子，家中還有2位姊姊以及2名年幼孫子，未來自己與妻子會盡全力照顧孩子們長大。「你放心走吧！」盧父在文中承諾，未來一定會讓2個孫子知道，他們的父親是一名為國家奉獻生命、壯烈殉職的空軍飛官。看著兒子的遺照，盧父回憶起盧季佑從小到大的點滴，他形容兒子相當聰明，不僅反應快、學習能力強，向來成績都是第一；更提起父子間一段平凡卻令人心碎的約定，盧父說：「你答應幫老爸換一台電腦，你還沒做啊？今後我的電腦故障，你也沒辦法幫老爸維修了。」一句簡單的思念，道盡白髮人送黑髮人的無盡哀傷。