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空軍1架T-34初級教練機昨執行模擬發動機失效航線任務失事，造成2名中校飛官過俊男、盧季佑殉職。事後網友質疑國防部今年度編列的10億T-34保修預算仍尚未審查完竣，批藍白擋預算害死人。對此，國民黨發言人牛煦庭駁斥，《預算法》寫得很清楚，若預算沒有通過但去年有相關計畫，可以按照去年額度先行執行，因此即使今年沒審過還是可以用，「請問《自由時報》你在鬼扯什麼預算東西？跟今年預算有什麼關係？我蠻好奇國防部要不要出來講清楚，因為這樣，你今天完全都沒有用嗎？」更指沒有人針對T-34的保修預算提案，在審查過程中沒有為難。牛煦庭今在「KMT直球對決」直播中表示，失事第一時間，他都希望給國防部多點空間，不要急著批評，當下做政治操作不是好事，但很遺憾《自由時報》又寫，「這一定有跟國民黨阻擋總預算有關」，就膝跳反射處理這種事情，把國家的不幸拿來當作政治攻擊的籌碼，這就是民進黨，這就是為什麼中華民國這麼艱困。牛煦庭說，外交國防題目上，大家應該共同討論，結果卻意識形態、選舉考量的惡質抹黑，講白了就是沒品，T-34教練機跟今年預算沒有關係，因為《預算法》寫得很清楚，如果預算沒有通過，但去年就有相關計畫，那就可以按照去年的額度先行執行，這是法律明定，換言之，不是新增項目的預算，即使今年沒審過，還是可以用。牛煦庭說，T-34C教練機的零件採購跟維養預算，好幾年前就有了，因為飛機老舊但不能不用，所以每一年都有編列相關的零附件汰換跟保養修繕的預算，不管總預算有沒有過，它都可以動支預算，「請問《自由時報》你是在鬼扯什麼東西？跟今年預算又有什麼關係？國防部要不要出來講清楚，因為這樣，所以今年完全都沒有用嗎？一定是照用啊，該換就換、該採購就採購」。牛煦庭更指出，今年的預算，沒有人針對T-34保修有提案，沒有人會為難這種事，因為這是例行性計畫，也可以照常動支，哪來的預算問題，為什麼民進黨要硬扯這是？就是要消費中華民國國軍、利用國軍哀痛做政治操作打擊政敵，偉大的民進黨每次都這樣搞，把國防政治化，真的不是一件好事。牛煦庭也說，T-34的零件汰換到底有沒有問題？是不是飛機本身出了問題？去看綠委王定宇的回應，他說這些東西都很正常，一切都是照章執行、維修、保養，沒這個問題，「那你鬼扯什麼、那你民進黨在鬼扯什麼預算？」不要自相矛盾好嗎？如果可以舉證因為預算癱瘓而沒處理，那還有機會可以談這個事情，如果都照章進行，只能說失事原因，有待國軍調查，那見到黑影就開槍，「你什麼意思？」