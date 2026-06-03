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國民黨主席鄭麗文近日赴美訪問，並直言若沒有「鄭習會」，他只是陽春國民黨主席，「大家比我更清楚，我可能根本就無足輕重」。對此，民進黨發言人吳崢今（3）日表示，遺憾聽到鄭主席對其職位、政黨沒信心，他應該更有自信，不需要去覺得，若沒有中國當靠山，就什麼都不是，這樣是太小覷台灣，也太小覷台灣民主。鄭麗文近日訪美，在舊金山金山灣區僑學界晚宴發表演講，闡述他從民進黨加入國民黨的歷程，並強調希望兩岸和平，而若沒有與中國領導人習近平的會面，「我只不過是一個陽春的國民黨主席，就算來美國訪問改變不了任何的事情」。民進黨下午舉行記者會，吳崢受訪時表示，意外聽到鄭麗文這樣的講法，「我們對國民黨非常重視，因為國民黨是台灣立法院國會的第一大黨，在台灣的政壇，有相當的影響力」，而鄭麗文影響力又更大，怎麼會覺得不見習近平，就會是一屆陽春黨主席呢？吳崢說，遺憾聽到鄭主席對其職位、政黨沒信心，這讓他想起來，馬英九擔任總統時，國民黨喜歡向社會宣傳，台灣要依附中國發展，一定要依附中國才有重要性，當時他們就認為，其看法是低估台灣實力，也缺乏自信。吳崢續指，這幾年大家都看到，台灣不需要依附中國，就能獨立自信地和世界各國交往，不論是做生意、國際外交、體育文化等，台灣在世界舞台上都越來越發光發熱。吳崢提到，民進黨認為，台灣就是台灣，台灣不需要作為中國的附屬，特別是台灣的民主政黨，都代表台灣社會一部分的民意，因此，鄭麗文應對其工作、政黨、把票投給國民黨的選民，要更有自信，不需要覺得，若沒有中國當靠山，就什麼都不是，這樣是太小覷台灣，也太小覷台灣的民主。