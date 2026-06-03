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▲輝達執行長黃仁勳出來發飲料和食物給粉絲和記者。（圖／記者趙文彬攝 ）

▲AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士。（圖／記者趙文彬攝）

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者嚴俊強攝）

人工智慧（AI）狂潮正席捲全球，韓媒《首爾經濟日報》點名，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰及台積電（TSMC）創辦人張忠謀，這三位與台灣有淵源的「半導體巨人」，主導全球AI競賽，深刻改變全球半導體產業版圖。輝達（NVIDIA）目前位居全球市值之首，執行長黃仁勳被形容為「半導體產業的拿破崙」，他出身台南、9歲移民美國，30歲創立輝達，成功抓住GPU與人工智慧浪潮，帶領公司躍升全球科技產業核心，奠定AI晶片霸主地位。報導也提到，黃仁勳早年收到三星集團已故會長李健熙的親筆信，希望能在高速網路與遊戲產業上展開合作，雙方也建立起長期合作關係。同樣出生台灣的超微（AMD）執行長蘇姿丰，也是全球晶片產業的重要代表人物，她自幼赴美，畢業於麻省理工學院，曾任職德州儀器與IBM，接掌陷入低潮的AMD，帶領公司重返一線晶片廠，成為GPU市場的第二大廠，也是輝達的重要競爭對手。值得一提的是，黃仁勳與蘇姿丰是遠親，也因此被台灣人稱是「台灣誕生的兩位天才」。第三位半導體巨人，就是全球最大晶圓代工企業、台灣的「護國神山」台積電（TSMC），創辦人張忠謀1931年出生於中國浙江，赴美求學並曾任職德州儀器，54歲時，他在台灣政府邀請與投資支持下赴台創立台積電，開創晶圓代工商業模式，從此改寫全球半導體產業分工。連黃仁勳都曾公開大讚「沒有台積電，就不會有今天的輝達。」韓媒報導也點出，在這場激烈的AI軍備競賽中，沒有任何企業能獨吞整塊大餅，AI帶動產業重組之際，半導體供應鏈合作比過去更加重要。黃仁勳本周結束台灣行程後，將飛往韓國與三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）、現代汽車（Hyundai Motor）及LG電子（LG Electronics）等韓企高層會面。