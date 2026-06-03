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天團BTS防彈少年團將於11月19日、21日、22日在高雄世運盛大開唱，昨（2）日起開放付費會員實名制購票、今日則是迎來理想國會員購票，而許多粉絲透露本次搶票過程意外地順利，，基本上只求進場的粉絲都能上岸（網路用語：搶到票）。昨日為BTS高雄場付費會員優先購的日子，搶票時間結束後，一名粉絲在社群發文寫下：「這次BTS意外的好搶？ 有買會員的幾乎都有搶到。」瞬間在社群掀起許多討論，根據粉絲整理，本次之所以出現「好搶票」現象，關鍵可歸納為三大原因。此次採用付費會員優先購票制度，讓願意提前投入會員費的粉絲擁有第一波購票資格，許多鐵粉也表示，只要願意加入會員並準時搶票，基本上都能成功取得門票，形成「想看的人多付一點就能進場」的狀況。本次全面導入實名制購票，讓門票綁定身分資訊，有效壓縮黃牛與代搶操作空間，過去常見的高價轉售或機器人搶票情況大幅減少，使得真正想看演出的粉絲更容易順利購票，讓整體購票環境相對公平。此次演唱會連開三場，分別為11月19日、21日、22日於高雄世運主場館舉行，大幅提升整體可售票數，由於場次增加，分散單場壓力，也讓更多粉絲有機會成功購票，被認為是本次「不爆搶」的最大關鍵之一。綜合三大因素，雖然仍有部分熱門區域迅速完售，但整體來看，本次搶票難度明顯低於過往大型韓團演唱會，引發不少討論。