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訪中「鄭習會」聲量驚人 訪美熱度明顯降溫

▲對比4月赴中出席「鄭習會」熱度，鄭麗文此趟美國行的聲量大幅降溫。（圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心）

負面聲量壓倒正面 鄭麗文好感度跌至0.26

議題主導權受限 15天成關鍵觀察期

國民黨主席鄭麗文近日啟程展開為期15天的訪美行程，除了出席僑界活動、拜會企業人士外，也預計與美國國務院及國防部官員交流。由於鄭麗文4月才剛訪問對岸，期間更與中國國家主席習近平會面，此次美國行被外界視為國民黨展現「親美、友日、和陸」路線的重要一役，甚至牽動2028總統大選的關鍵考驗，但網路聲量表現卻明顯不如預期。根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，鄭麗文自4月以來的網路聲量呈現明顯反差。數據顯示，鄭麗文訪中期間，由於與習近平會面引發高度關注，單日網路討論量屢次突破10萬則，最高甚至超過22萬則，成為當時政壇最受矚目的焦點之一。然而，隨著5月開始鋪陳訪美行程，至6月正式啟程後，相關討論熱度卻顯著下滑，即使在出發當天，單日網路聲量也僅約2萬餘則，不僅較訪中首日縮水超過五倍，與「鄭習會」當天相比更相差逾十倍，呈現明顯降溫趨勢。除了聲量不如預期外，鄭麗文此次訪美在網路上的評價也面臨挑戰。統計顯示，整體討論中，負面聲量明顯高於正面聲量，網路好感度僅有0.26。分析熱門討論內容，多數高聲量議題集中在批評聲浪，包括民進黨立委王定宇呼籲「勿成中共傳聲筒」、民進黨立委莊瑞雄質疑「不能見習笑嘻嘻，到美氣噗噗」等言論，都成為網路熱議焦點。此外，《華爾街日報》日前報導，北京方面看好鄭麗文未來政治發展，甚至期待她代表國民黨參選2028年總統；媒體人吳子嘉則重話警告，國民黨有意參選者若要布局地方選舉，「就必須遠離鄭麗文」，相關說法同樣在網路上掀起不少討論。從目前網路聲量與輿情發展來看，鄭麗文訪美行程尚未成功掌握議題主導權，相關討論多圍繞對手陣營設定的政治標籤與批評論述展開。原本此次訪美被視為「釋疑」，向美方說明國民黨兩岸政策、化解外界疑慮的重要機會，希望藉此強化「親美、友日、和陸」形象。不過從目前數據來看，無論聲量或好感度均不及訪中期間表現，甚至在行程剛開始時便遭遇不小政治壓力。不過，由於訪美行程長達15天，目前仍屬起跑階段，未來能否透過與美方交流、僑界活動及媒體曝光，重新掌握議題節奏，進一步提升聲量與好感度，也將成為觀察鄭麗文政治能量及2028布局的重要指標。