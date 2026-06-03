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輝達執行長黃仁勳近日重磅發表可運行AI代理、專供Windows PC電腦所用的N1X晶片，黃仁勳大讚，「這就是全新的PC、個人AI 電腦」。對此，創見業務副總陳柏壽今（3）日表示，輝達提到AI PC概念，未來大家的筆電、手機都會有自己的AI代理，記憶體產業爆發就會更驚人，「因為不管是筆電或手機，一年是幾十億台的數量」，對創見營收也是非常可觀的貢獻。COMPUTEX 2026（台北國際電腦展）今日開展第二天，創見也在南港展覽館二館盛大展出一系列記憶體新產品，談到黃仁勳發表的N1X晶片、第一台AI PC電腦，他指出，輝達提到所謂AI PC的概念，AI再更往下走，已經走到消費者端，也就是AI代理，從最上游的雲端到地端，最後再走到個人包括筆電，或手機，都會有一個AI代理，記憶體的爆發程度就會很驚人。「因為不管是筆電或者是手機，那一年是幾十億台的的數量。」當需求整個爆發，陳柏壽預期，對記憶體的需求一定驚人，他說，自己研究過那台AI PC的規格，應是128G的DRAM及1T的SSD，這樣的規格其實是很大的容量，現在主流PC頂多走到DDR5 16G或256G的SSD，而那台規格達到最高，價格也高達10萬，不過，即便未來AI PC電腦稍微降規，但對記憶體要求的容量仍是現在大家使用的筆電「再double」，因此，對創見營收當然也是非常可觀的貢獻。至於怎麼看未來記憶體族群股價表現，他表示，股價很難預測，不過，如果從營收面來看，創見在今年第一季包括3月、4月營收都有非常好的表現，他認為，接下來第二季表現一定也會十分亮麗。「因為我們光4月做完就已經超越去年，所以接下來5、6、7、8、9、10、11、12月都是在成長的。」陳柏壽進一步表示，整個市場需求很旺盛，除了原先的邊緣AI還在發展之外，若未來所謂的AI PC真的可以落實，代理也能落實到每一位終端消費者，「那個市場真是做不完。」以此來看，未來兩、三年，對記憶體都是一個非常好的生意機會，因為需求突然跑出來了。針對下半年、明年展望，陳柏壽預估，創見應該還是有雙位數成長，ASP仍然是有蠻大影響，整體市場大概有20%的缺口無法被滿足，公司每月成本都有往上墊高。「當然我們不會全部反映給客戶，大概是部分反映」，獲利及營收應該還是會繼續往上走，審慎樂觀看待未來表現。