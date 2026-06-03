2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）即將在6月12日至7月20日登場，樂高LEGO今年驚喜推出一系列聯名商品，四大足球巨星通通變身樂高小人偶，還有FIFA世界盃獎盃也買得到。且家樂福即起也搶先在全台三家分店，展出「LEGO樂高足壇焦點系列」實體，四款足球巨星樂高限時特價中。

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LEGO樂高足壇焦點系列！四大巨星都變身可愛小人偶

樂高瞄準2026年世界盃，推出「LEGO樂高足壇焦點系列」，系列包括足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、梅西（Lionel Messi）以及維尼修斯（Vini Jr.）通通變身可愛小人，四款足球巨星樂高小人定價1049元。

還有「LEGO樂高足球」（定價1049元）以及「樂高FIFA世界盃官方獎盃」（定價6399元），樂高FIFA世界盃官方獎盃是2026 年 FIFA 世界盃獎盃的精緻複製模型，包含 2 個托著地球的人，以及經典球體和銘牌。

▲樂高瞄準2026年世界盃，推出「LEGO樂高足壇焦點系列」。（圖／家樂福提供）
▲樂高瞄準2026年世界盃，推出「LEGO樂高足壇焦點系列」。（圖／家樂福提供）
且球體上層有隱藏隔層，打開即可看到1隻獨家 FIFA 世界盃2026品牌人偶，其手中拿著迷你FIFA世界盃 2026獎盃，迷你場景可拆下，擺在樂高獎盃模型旁邊展示。

目前各大樂高指定通路都買得到，其中家樂福搶先在全台三家分店，包括內湖店、新店店、文心店進行情境展示，且四款足球巨星人偶原價1049元、特價839元。

2026世界盃將開打！家樂福零食餅乾滿299元送30元

家樂福自即日起至6月16日推出「金盃爭霸 熱血開踢」主題檔期，賽事期間會員購買指定零食餅乾，每滿299元即送30元現金折價券（單筆最多送150元）、包裝米泡麵滿588折50。

此外，家樂福也攜手經典國民零食可樂果合作，推出全台限量8000包的獨家新品，「可樂果原味好結果應援包」（售價169元），包裝充滿熱血足球氛圍，隨包更附贈限量的熱血迴力車一台（共三款，隨機贈送）。

▲家樂福攜手經典國民零食可樂果合作，推出全台限量8000包的獨家新品，「可樂果原味好結果應援包」。（圖／家樂福提供）
▲家樂福攜手經典國民零食可樂果合作，推出全台限量8000包的獨家新品，「可樂果原味好結果應援包」。（圖／家樂福提供）
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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...