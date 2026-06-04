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四大傳奇IP重現 展區重燃動漫魂

▲《鬼滅之刃》銷售、票房成績亮眼，成為新世代少年漫畫代表作。（圖／木棉花國際）

一站式收藏終點站 夢幻週邊逸品一次到位

動漫迷暑假有新去處了。由金儀創意有限公司與木棉花國際股份有限公司聯手主辦的「動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL」將於6月18日至9月13日在華山1914文化創意產業園區（中7B館）登場，集結《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》、《一拳超人》等熱門作品打造大型動漫展區，同時還有多IP閃卡機、卡片機市集以及上百款動漫周邊商品，預計成為今年暑假動漫迷朝聖熱點。本次活動特別策劃「四大核心主打」場景打卡區，打造結合感官體驗、經典場景與夢幻收藏的「一站式」動漫夏日祭典。📌《一拳超人》：潛入協會總部，感受主角埼玉一擊必殺、震懾全場的王者霸氣。📌《進擊的巨人》：與調查兵團一同獻出心臟，體會追尋自由的熱血與悲壯。📌《鬼滅之刃》：沉浸於炭治郎與夥伴們之間深刻的羈絆。📌《葬送的芙莉蓮》：隨著魔法使的足跡，展開一場關於時間與記憶的溫柔旅程。除了場景體驗，本次祭典首度在華山大規模集結「多 IP 機台市集」，營造出如祭典般熱鬧的「大亂鬥」氛圍。現場將進駐包括《JoJo的奇妙冒險》、《櫻蘭高校男公關部》、《戀上換裝娃娃》、《暗殺教室》、《地縛少年花子君》等多款人氣作品的閃卡機與卡片機。粉絲們將能體驗「一抽入魂」的快感，在琳瑯滿目的機台前挑戰強運，與心儀的本命角色進行一場夢幻邂逅。為了解決粉絲四處奔波蒐集週邊的痛點，「動漫最高祭」打造了全台最齊全的夢幻週邊殿堂。現場嚴選強檔 IP 的熱門逸品，範圍涵蓋《莉可莉絲》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《86－不存在的戰區－》、《防風少年》、《膽大黨》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《無職轉生》、《家庭教師 HITMAN REBORN!》等，從詢問度最高的經典熱銷款到暑假首發的人氣新品，無論是專屬收藏品還是生活實用周邊，皆能在此一站式購足。📌地點：華山 1914 文化創意產業園區｜中 7B 館📌日期：2026年6月18日～2026年9月13日📌時間：11：00～19：00