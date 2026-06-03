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這個科技大老闆好Cill！輝達執行長黃仁勳今（3）日再來COMPUTEX逛供應鏈夥伴攤位，他上午先到鴻海攤位，與鴻海董事長劉揚偉開吃紅豆餅，下午又去了技嘉等攤位，他到訪技嘉攤位時，與總經理李宜泰中途席地而坐，直接開喝台啤，似乎已不在乎旁人眼光，也被笑稱簡直像在拍好萊塢大片。黃仁勳原本預計要在上午11時30分到達研華攤位，看研華產品並與高層聊聊，但由於上午抵達鴻海時間大延後，將近晚了快一小時才到鴻海攤位，導致後面接續的台達電、研華等攤位全部都大延後，拖到下午才到研華、技嘉。其中，整個繞場逛攤位最有趣的亮點，黃仁勳在技嘉停留超過半小時，不僅在展出的Vera Rubin NVL72機櫃上簽名留下鼓勵的話之外，還與李宜泰席地而坐約10分鐘，一邊品嚐台啤、一邊低聲交談，整場簡直不像科技交流，反而像在拍一部超級Chill的好萊塢文藝大片。隨後黃仁勳前往研華攤位，停留約10分鐘，現場以四大展區擘畫研華邊緣AI最新布局，涵蓋邊緣AI軟體與機器人平台、工業自動化與智慧系統，以及智慧醫療與城市服務。黃仁勳除了與董事長劉克振熱情互動，還和工作人員玩自拍，讓現場歡呼聲不斷。劉克振表示，AI 的下一階段關鍵，不只是算力與模型的突破，而是能否真正進入產業現場，成為推動企業升級的新基礎建設。研華深耕邊緣運算並站在AI應用落地的最前線，將持續以邊緣AI、AI Agent與WISE解決方案，串聯全球夥伴生態系，加速AI從雲端走向邊緣、從數位世界進入實體場域。