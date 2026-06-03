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▲萊爾富Hi café祭出買49送50超狂優惠！大杯特濃美式單杯最低約28元、大杯特濃拿鐵約33元。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富「台灣WAY」系列杯套，整套杯套蒐集完成後，還能拼組成一座象徵台灣的地標台北101。（圖／萊爾富提供）

堅持不添加合成香精，選用馬來西亞斑蘭葉的獨家萃取物，滿滿東方香草的天然風味；還有精選日本百年黑芝麻醬的「黑芝麻口味」， 濃郁的堅果香氣讓人一口接一口，兩款皆售價99元。



且即起至7月7日前全家購買2件立享85折，購買任3件冰品就可參加全家「冰品抽抽樂」，有機會抽中任2件85折、任3件6折、任3件7折、任3件8折，最大獎0元把三件冰品帶回家。



▲大人系甜點登場全家！新加坡冰淇淋品牌ICC，推出新口味斑蘭、黑芝麻冰淇淋三明治。（圖／全家提供）



萊爾富咖啡有隱藏優惠！即起到門市購買咖啡時，記得先報會員電話集點，蓋滿15章可兌換職人麵包，20章可換指定甜點，且指定時段購買美式、拿鐵，單杯只要29元超划算。此外，萊爾富被譽為超商界諧音梗王，近期搭上黃仁勳「You need to learn Taiwanese（你要學台語）」熱潮，推出12款「台灣WAY」系列限定杯套，更在其中偷藏台灣味滿滿的小巧思，只要搜集完整組杯套，就能拼成象徵台灣的知名地標台北101。萊爾富推出一系列咖啡限時優惠，大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵祭出「買49送50」，等同一次購買99杯咖啡，其中50杯直接免費送，大杯特濃美式單杯最低約28元、大杯特濃拿鐵約33元。不想一次買太多杯咖啡，萊爾富週末更加碼推出限時HAPPY HOUR活動，每週六、日上午10點至下午2點，且在購買咖啡時別忘記先報會員電話集點，蓋滿15章可兌換職人麵包一份，包括波羅、紅豆、奶酥、克林姆等人氣口味；蓋滿20章則可升級兌換45元甜點一份，包含檸檬愛玉、嫩仙草、豆花與焦糖烤布丁。被網友封為「超商界諧音梗王」的萊爾富，近期宣布咖啡杯套推出「台灣WAY」主題，共有12款設計，並分三波限量登場。首波推出「多蝦」、「拍謝」、「水啦」、「肖貪」、「免驚」、「修但幾勒」等經典台語用語。「多蝦」代表感謝與禮貌、「拍謝」展現台灣人的謙遜、「水啦」象徵最直接的讚美與喝采、「肖貪」帶有幽默逗趣的自我調侃、「免驚」傳遞溫暖鼓勵，而「修但幾勒」則成為年輕族群社群用語中的經典代表。特別的是，整套杯套蒐集完成後，還能拼組成一座象徵台灣的地標台北101。全家開賣新加坡冰淇淋品牌 ICC「冰淇淋三明治」兩款新口味，有清爽南洋風味的「椰香斑蘭冰淇淋餅乾三明治」，