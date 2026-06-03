我是廣告 請繼續往下閱讀

▲忠明國小羽球隊陷球荒，江啟臣偕何昱奇前往贈球，原本5箱當場加碼到10箱，共送出3600顆比賽用羽球。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.3)

▲江啟臣偕何昱奇前往忠明國小豪贈10箱羽球，並蹲下來羽球隊小將們親切互動。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.3)

▲教練何佳穎感謝兩位送來及時雨，並稱這批物資，將成為孩子們持續追夢的重要後盾。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.3)

台中市西區忠明國小羽球隊，近期受到羽球價格飆漲影響，球隊面臨訓練成本增加挑戰。校長陳光鑫尋求立法院副院長江啟臣，與全國運彩公會理事長何昱奇協助，今天獲贈十箱比賽用羽球紓困外，何昱奇為鼓勵選手，豪氣允諾「球隊比賽打進前三名，即贈獎金10萬元，沒有效期。」讓師生歡呼不已。忠明國小是台中市少數設有體育班羽球隊的小學之一，近年在各項全國性賽事表現亮眼，不僅於全國國小盃羽球錦標賽奪得佳績，也陸續在青年盃、太陽盃及風城盃等賽事中獲獎，展現基層培訓成果。然而，近年來隨著羽球價格節節上漲，球隊日常訓練所需耗材支出大幅增加，對學校及教練團形成不小壓力。忠明國小校長陳光鑫在了解球隊需求後，向長期關注基層體育發展的江啟臣反映相關情況，希望協助改善訓練資源不足問題。江啟臣得知球隊面臨的困境後，攜手運彩公會理事長何昱奇共同捐贈羽球，希望減輕球隊負擔，讓選手能夠專注於訓練與比賽。何昱奇表示，支持教育與體育發展，是對下一代最具價值的投資，期盼透過實際行動鼓勵更多孩子參與運動，培養良好的品格與團隊精神。江啟臣也勉勵小選手，成績固然重要，但更珍貴的是努力與堅持的過程，只要擁有足夠的資源與機會，每位孩子都有機會在屬於自己的舞台發光發熱。值得一提的是，這次贈球活動，原本只是贈送五箱，何昱奇臨時加碼，不僅追加五箱，總計送出十箱3600顆比賽用球，當場又允諾，球隊只要在比賽中打進前三名，就贈送獎金10萬元，沒有期限。陳光鑫表示，羽球耗材價格持續攀升，確實增加球隊營運與訓練成本，此次捐贈不僅提供實質協助，更是對基層體育發展的支持與肯定。教練何佳穎擁有甜美笑容與超強球技，素有教練界「志田千陽」稱號。她表示，對選手而言，每一顆羽球都承載著訓練與成長的歷程，這批物資將成為孩子們持續追夢的重要後盾。