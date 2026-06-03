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世紀全球股份有限公司因為對外招募、制度改變及產品變更都在跟公平會報備前先偷跑，公平會今（3）日會議通過，世紀全球違反《多層次傳銷管理法》規定，處50萬元罰鍰。公平會發言人辛志中受訪時說明，傳銷因為涉及人數廣大、金額龐大，再加上過去曾經出現各項爭議，一直都是公平會重點關注對象，尤其是要避免出現「變質多層次傳銷」，也就是純拉人賺取獎金，卻不具備真實販售產品營運模式，因此都會嚴格把關。公平會表示，世紀全球公司自2025年7月21日起即對外招募會員，規劃分層分潤制度，使會員得透過介紹他人加入，建立多層級組織，並得因被介紹者再介紹他人參加及購買商品而獲得獎金，遲至該年8月17日始向公平會報備從事多層次傳銷，違反《多層次傳銷管理法》第6條第1項規定。接下來，世紀全球公司實施多層次傳銷後，於2025年9月間開始實施「指導對等獎金」；2025年12月17日至2026年2月7日銷售「十喜開運佳餚預購優惠」等6項商品，上揭事項屬變更傳銷制度及銷售商品，也未事先向該會報備，違反《多層次傳銷管理法》第7條第1項規定。由於世紀全球公司多次違反《多層次傳銷管理法》法規，因此決議開罰50萬元罰鍰。公平會提醒，多層次傳銷事業除應於開始實施傳銷行為前報備外，如果有法定應報備事項之內容變更，也應事先向該會報備，並遵守《多層次傳銷管理法》相關規定，以避免違法遭罰。