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▲台北板橋馥華艾美酒店的行政主廚林韋仲，提出時髦的探索作為酒店的餐飲核心理念，希望帶給賓客全新的餐飲體驗。（圖／業者提供）

▲全日餐廳「花漾 BELLE ÉPOQUE BRASSERIE」以亞熱帶花園為靈感，延續「 Belle Époque 美好年代」所象徵的愉悅與優雅。（圖／業者提供）

踩點板橋新地標！由萬豪國際集團直營的「台北板橋馥華艾美酒店」，座落在板橋核心地段，將從建築空間、餐飲體驗、藝術美學到飯店款待，重新定義板橋城市高度。其中，備受矚目的餐飲佈局，也將在酒店行政主廚林韋仲（Pontus Lin）的帶領下，以「時髦的探索」為核心，提供優雅又自在的空間體驗，將品牌精神與城市相互轉譯，開啟全新餐桌體驗。林韋仲主廚的廚藝旅程始於台灣，之後陸續於澳洲、義大利與上海等地歷練。他認為，每一段海外經驗都深深影響自己看待料理的方式：澳洲讓他體會「從產地到餐桌」的精神，學會尊重食材本味；義大利讓他理解層次與細節堆疊的重要；而上海則讓他看見料理與當代美學的結合。回到台灣後，他希望透過國際視角重新詮釋熟悉的在地風味，將台灣獨有的食材與文化轉化為更具當代感的餐桌語言。這樣的料理理念，也呼應台北板橋馥華艾美酒店所倡議的「時髦探索（Chic Discovery）」精神，以充滿好奇心與探索感的旅程視角，帶領賓客透過美食重新認識一座城市。台北板橋馥華艾美酒店，未來將透過不同餐飲場域，展現美學餐桌想像，在這裡你可以吃到 全日餐廳「花漾 BELLE ÉPOQUE BRASSERIE」，以法義料理為基礎，結合當代餐飲語彙與台灣食材靈感，呈現明亮、優雅且富有層次的全日餐飲體驗；而在茉莉苑 JASMIN，則是以中式料理，帶你走進板橋浮洲茉莉花香的記憶，不管在哪裡，只要踏進台北板橋馥華艾美酒店，就能開啟一段連結回憶、探索風味，也重新感受生活美學的料理心旅程。這樣的生活美學，也延伸至馥華集團近期推出的新莊丹鳳指標個案「馥華之道」。延續酒店款待精神與理想生活提案的理念，馥華將飯店式空間規劃、生活服務與社區場域設計導入住居生活之中。從挑高大廳、全日餐廳到 Lounge Bar 等公設空間，透過開放式規劃與大面積落地窗引入自然光景，讓綠意、光影與時間在日常中緩緩流動，營造出彷彿一天之中「第25個小時」般的從容感。對馥華而言，回家不只是回到住所，更是一種重新找回生活節奏與靈感的體驗。