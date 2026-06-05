美國職棒大聯盟（Major League Baseball）賽事持續升溫，休士頓太空人隊（28勝35敗）將於台灣時間6月5日上午8時10分，前往達伊金公園（Daikin Park）客場挑戰匹茲堡海盜隊（33勝29敗）。目前處於四連勝強勢狀態的海盜隊，將力圖延續主場氣勢，而太空人隊則派出台灣投手鄧愷威先發，對決海盜隊瓊斯（Jared Jones），希望能幫助球隊取勝。

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鄧愷威扛重任　力抗海盜打線

太空人隊本場派出右投鄧愷威（3勝3敗）掛帥先發，這將是他本季第6次先發出賽。鄧愷威本季在18場出賽中展現穩定表現，防禦率為2.57，每局被上壘率（WHIP）維持在1.095。他上一次登板是在上周面對密爾瓦基釀酒人隊，主投5局被擊出3支安打、失3分責失分。

海盜隊則預計由瓊斯擔綱先發。瓊斯本季出賽1場，防禦率為10.38，上一次先發面對明尼蘇達雙城隊時，主投4.1局被擊出7支安打、失5分。

兩隊先發投手數據

Player W-L ERA WHIP IP H K BB HR

瓊斯

 0-0 10.38 2.08 4.1 7 6 2 2

鄧愷威

 3-3 2.57 1.10 42.0 27 43 19 5
兩隊近況觀察

太空人隊： 近10場比賽敲出18支全壘打，進攻端表現不俗。其中，尤丹·阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）過去10場繳出0.378的打擊率，並有6轟進帳；傑瑞米·潘尼亞（Jeremy Pena）近況同樣火熱，打擊三圍為0.452/0.649（OBP/SLG）。

海盜隊： 進攻火力同樣兇猛，近10場累積21支全壘打，團隊打擊率高達0.287。歐尼爾·克魯茲（Oneil Cruz）過去10場擊出4發全壘打並有11分打點，布萊恩·雷諾斯（Bryan Reynolds）更是繳出0.382的打擊率，狀態極佳。

本季團隊數據

team AVG R H HR OBP SLG ERA WHIP BB K OBA Night
Pittsburgh Pirates海盜 .256 320 551 73 .340 .404 4.05 1.27 223 569 .231 16-17
Houston Astros太空人 .246 288 521 81 .320 .410 5.05 1.45 301 524 .243 16-21
傷兵名單狀況

雙方陣中皆有主力因傷缺陣。太空人方面，包含荷西·奧圖維（Jose Altuve）等核心球員皆在傷兵名單；海盜隊則有康諾·格里芬（Konnor Griffin）與蘇利文（Sean Sullivan）等好手因傷高掛免戰牌。

▲雙方陣中皆有主力因傷缺陣。太空人方面，包含荷西·奧圖維（Jose Altuve）等核心球員皆在傷兵名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲雙方陣中皆有主力因傷缺陣。太空人方面，包含荷西·奧圖維（Jose Altuve）等核心球員皆在傷兵名單。（圖／美聯社／達志影像）
賽事資訊

比賽日期： 2026年6月4日（當地時間）

比賽時間： 8:10 p.m. ET

比賽場地： 達伊金公園（Daikin Park）

📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台

🟡電視轉播：華視、緯來體育台

🟡線上收看：MLB TV愛爾達體育台Hami Video

海盜隊分組戰績

球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 近況
釀酒人 37 22 .627 - L1
紅雀 32 28 .533 5.5 W1
海盜 33 29 .532 5.5 L1
白襪 32 30 .516 6.5 L3
紅人 31 30 .508 7 L1
太空人分組戰績

球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 近況
水手 33 30 .524 - L1
運動家 30 31 .492 2 W2
遊騎兵 30 32 .484 2.5 L1
太空人 28 35 .444 5 W1
天使 24 39 .381 9 W1
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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...