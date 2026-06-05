美國職棒大聯盟（Major League Baseball）賽事持續升溫，休士頓太空人隊（28勝35敗）將於台灣時間6月5日上午8時10分，前往達伊金公園（Daikin Park）客場挑戰匹茲堡海盜隊（33勝29敗）。目前處於四連勝強勢狀態的海盜隊，將力圖延續主場氣勢，而太空人隊則派出台灣投手鄧愷威先發，對決海盜隊瓊斯（Jared Jones），希望能幫助球隊取勝。
鄧愷威扛重任 力抗海盜打線
太空人隊本場派出右投鄧愷威（3勝3敗）掛帥先發，這將是他本季第6次先發出賽。鄧愷威本季在18場出賽中展現穩定表現，防禦率為2.57，每局被上壘率（WHIP）維持在1.095。他上一次登板是在上周面對密爾瓦基釀酒人隊，主投5局被擊出3支安打、失3分責失分。
海盜隊則預計由瓊斯擔綱先發。瓊斯本季出賽1場，防禦率為10.38，上一次先發面對明尼蘇達雙城隊時，主投4.1局被擊出7支安打、失5分。
兩隊先發投手數據
兩隊近況觀察
太空人隊： 近10場比賽敲出18支全壘打，進攻端表現不俗。其中，尤丹·阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）過去10場繳出0.378的打擊率，並有6轟進帳；傑瑞米·潘尼亞（Jeremy Pena）近況同樣火熱，打擊三圍為0.452/0.649（OBP/SLG）。
海盜隊： 進攻火力同樣兇猛，近10場累積21支全壘打，團隊打擊率高達0.287。歐尼爾·克魯茲（Oneil Cruz）過去10場擊出4發全壘打並有11分打點，布萊恩·雷諾斯（Bryan Reynolds）更是繳出0.382的打擊率，狀態極佳。
本季團隊數據
傷兵名單狀況
雙方陣中皆有主力因傷缺陣。太空人方面，包含荷西·奧圖維（Jose Altuve）等核心球員皆在傷兵名單；海盜隊則有康諾·格里芬（Konnor Griffin）與蘇利文（Sean Sullivan）等好手因傷高掛免戰牌。
賽事資訊
比賽日期： 2026年6月4日（當地時間）
比賽時間： 8:10 p.m. ET
比賽場地： 達伊金公園（Daikin Park）
📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台
🟡電視轉播：華視、緯來體育台
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台、Hami Video
海盜隊分組戰績
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太空人隊本場派出右投鄧愷威（3勝3敗）掛帥先發，這將是他本季第6次先發出賽。鄧愷威本季在18場出賽中展現穩定表現，防禦率為2.57，每局被上壘率（WHIP）維持在1.095。他上一次登板是在上周面對密爾瓦基釀酒人隊，主投5局被擊出3支安打、失3分責失分。
海盜隊則預計由瓊斯擔綱先發。瓊斯本季出賽1場，防禦率為10.38，上一次先發面對明尼蘇達雙城隊時，主投4.1局被擊出7支安打、失5分。
|Player
|W-L
|ERA
|WHIP
|IP
|H
|K
|BB
|HR
|
瓊斯
|0-0
|10.38
|2.08
|4.1
|7
|6
|2
|2
|
鄧愷威
|3-3
|2.57
|1.10
|42.0
|27
|43
|19
|5
太空人隊： 近10場比賽敲出18支全壘打，進攻端表現不俗。其中，尤丹·阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）過去10場繳出0.378的打擊率，並有6轟進帳；傑瑞米·潘尼亞（Jeremy Pena）近況同樣火熱，打擊三圍為0.452/0.649（OBP/SLG）。
海盜隊： 進攻火力同樣兇猛，近10場累積21支全壘打，團隊打擊率高達0.287。歐尼爾·克魯茲（Oneil Cruz）過去10場擊出4發全壘打並有11分打點，布萊恩·雷諾斯（Bryan Reynolds）更是繳出0.382的打擊率，狀態極佳。
本季團隊數據
雙方陣中皆有主力因傷缺陣。太空人方面，包含荷西·奧圖維（Jose Altuve）等核心球員皆在傷兵名單；海盜隊則有康諾·格里芬（Konnor Griffin）與蘇利文（Sean Sullivan）等好手因傷高掛免戰牌。
比賽日期： 2026年6月4日（當地時間）
比賽時間： 8:10 p.m. ET
比賽場地： 達伊金公園（Daikin Park）
📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台
🟡電視轉播：華視、緯來體育台
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台、Hami Video
|球隊
|勝場
|敗場
|勝率
|勝差
|近況
|釀酒人
|37
|22
|.627
|-
|L1
|紅雀
|32
|28
|.533
|5.5
|W1
|海盜
|33
|29
|.532
|5.5
|L1
|白襪
|32
|30
|.516
|6.5
|L3
|紅人
|31
|30
|.508
|7
|L1
|球隊
|勝場
|敗場
|勝率
|勝差
|近況
|水手
|33
|30
|.524
|-
|L1
|運動家
|30
|31
|.492
|2
|W2
|遊騎兵
|30
|32
|.484
|2.5
|L1
|太空人
|28
|35
|.444
|5
|W1
|天使
|24
|39
|.381
|9
|W1