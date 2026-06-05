全球矚目的科技盛會COMPUTEX 2026（台北國際電腦展）迎來最後一天！由於台北國際電腦展是專業B2B展，前三天只開放業界等專業人士，今（5）天終於開放一般民眾購票入場。想親眼見證最前沿的黑科技嗎？《NOWNEWS 今日新聞》整理「逛展攻略」，從限時門票限制到世貿必看亮點一次打包，出發前先看懂這篇防呆指南，帶您無痛開逛不踩雷！
🟡 限時一天購票開逛
今天大會的購票入場規範非常嚴格，以下重點務必看仔細：
🟡 南港與世貿全館開放
請注意，今天信義世貿、南港展覽館1、2館三個展區都同步對一般民眾開放，但兩邊的閉館時間有「1小時時間差」，行程安排一定要看清：
🟡 世貿機器人展區亮點
大會今年首度在世貿1館設立規模空前的AI機器人展區，集結超過180家海內外指標廠商大秀具身智慧。以下四大台廠必訪亮點絕對要塞進觀展動線中：
🟡門票與展覽時間指南
為了幫您省下寶貴的雙腿戰力，出發前請先收下大會的免費接駁車動線與交通地圖指引：
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今天大會的購票入場規範非常嚴格，以下重點務必看仔細：
- 購票與資格限制：今日僅限一般民眾購票，全票新台幣200元、優待票100元。大會嚴格規定未滿18歲不得入場，記得攜帶身分證件備查。
- 現場售票截止時間：民眾可透過TaiTIX網站購買電子門票，或在展覽現場櫃台購票。請特別注意，現場售票只到今天下午3點止，太晚去就買不到票了。
請注意，今天信義世貿、南港展覽館1、2館三個展區都同步對一般民眾開放，但兩邊的閉館時間有「1小時時間差」，行程安排一定要看清：
- 南港展覽館1、2館：開放時間為上午9:30至下午3:30。想看黃仁勳走過的AI PC硬體大廠（微星、華碩、宏碁、技嘉）或液冷散熱機櫃，建議一早先衝南港館。
- 台北世貿1館：開放時間為上午9:30至下午4:30。比南港館多開一小時，最適合安排在下午作為特攻最終站。
大會今年首度在世貿1館設立規模空前的AI機器人展區，集結超過180家海內外指標廠商大秀具身智慧。以下四大台廠必訪亮點絕對要塞進觀展動線中：
- 華碩陪伴機器人：現場展示由Maestro AI平台驅動的次世代陪伴機器人，專為長輩設計，能代傳LINE訊息、視訊並累積居家記憶。另一款自主服務機器人ASUS Kairo則已在醫療場域完成驗證部署。
- 鴻海工業與醫療大軍：大秀結合NVIDIA Isaac框架的輪式人形機器人，演示高精度工廠雙臂協作。現場還有Nurabot護理輔助機器人，可協助降低約30%護理人員工作負荷。
- 所羅門超眼力視覺：展示最新「Super Vision」技術，可在數公尺外執行細微的掃碼與計數檢測。現場還能透過大型語言模型與人形機器人進行互動。
- 元太彩色電子紙車：除了Apollo人形機器人臉部採用元太電子紙外，現場更展出可動態變色的彩色電子紙BMW概念車，完美展現科技美學。
為了幫您省下寶貴的雙腿戰力，出發前請先收下大會的免費接駁車動線與交通地圖指引：
|項目
|今日參觀規範與時間調整
|唯一開放展館
|世貿1館（台北市信義路五段5號）
|今日展覽時間
|上午9:30至下午4:30（南港館為15:30閉館務必注意）
|捷運抵達動線
|搭乘捷運紅線至「台北101/世貿站」
|大會免費接駁
|
1. 大巴路線（君悅酒店 ↔ 南港2館）
2. 中巴路線（TICC ↔ 南港2館）
|年齡與票價
|憑門票入場，全票200元，未滿18歲禁止入場