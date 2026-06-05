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限時一天購票開逛

購票與資格限制 ：今日僅限 一般民眾 購票，全票新台幣200元、優待票100元。大會嚴格規定未滿18歲不得入場，記得攜帶身分證件備查。





：今日僅限 購票，全票新台幣200元、優待票100元。大會嚴格規定未滿18歲不得入場，記得攜帶身分證件備查。 現場售票截止時間：民眾可透過TaiTIX網站購買電子門票，或在展覽現場櫃台購票。請特別注意，現場售票只到今天下午3點止，太晚去就買不到票了。





▲COMPUTEX 2026今最後一天，也是唯一開放一般民眾買門票進場，看清交通地圖再衝世貿AI機器人展區。圖為開幕首日人潮畫面。（圖／記者吳翊緁攝）

南港與世貿全館開放

南港展覽館1、2館 ：開放時間為上午9:30至下午3:30。想看黃仁勳走過的AI PC硬體大廠（微星、華碩、宏碁、技嘉）或液冷散熱機櫃，建議一早先衝南港館。





：開放時間為上午9:30至下午3:30。想看黃仁勳走過的AI PC硬體大廠（微星、華碩、宏碁、技嘉）或液冷散熱機櫃，建議一早先衝南港館。 台北世貿1館：開放時間為上午9:30至下午4:30。比南港館多開一小時，最適合安排在下午作為特攻最終站。





▲南港1館交通地圖。今日開放一般民眾憑門票進場看PC與伺服器，注意15:30提早閉館。（圖／TCA 提供）

▲南港2館交通地圖。今日開放一般民眾購票參觀，聚焦AI運算與前瞻晶片，15:30閉館。（圖／TCA 提供）

▲世貿1館交通地圖。今日開放一般民眾憑門票進場直擊AI機器人展區，熱門拍照打卡必訪。（圖／TCA 提供）

世貿機器人展區亮點

華碩陪伴機器人 ：現場展示由Maestro AI平台驅動的次世代陪伴機器人，專為長輩設計，能代傳LINE訊息、視訊並累積居家記憶。另一款自主服務機器人ASUS Kairo則已在醫療場域完成驗證部署。





：現場展示由Maestro AI平台驅動的次世代陪伴機器人，專為長輩設計，能代傳LINE訊息、視訊並累積居家記憶。另一款自主服務機器人ASUS Kairo則已在醫療場域完成驗證部署。 鴻海工業與醫療大軍 ：大秀結合NVIDIA Isaac框架的輪式人形機器人，演示高精度工廠雙臂協作。現場還有Nurabot護理輔助機器人，可協助降低約30%護理人員工作負荷。





：大秀結合NVIDIA Isaac框架的輪式人形機器人，演示高精度工廠雙臂協作。現場還有Nurabot護理輔助機器人，可協助降低約30%護理人員工作負荷。 所羅門超眼力視覺 ：展示最新「Super Vision」技術，可在數公尺外執行細微的掃碼與計數檢測。現場還能透過大型語言模型與人形機器人進行互動。





：展示最新「Super Vision」技術，可在數公尺外執行細微的掃碼與計數檢測。現場還能透過大型語言模型與人形機器人進行互動。 元太彩色電子紙車：除了Apollo人形機器人臉部採用元太電子紙外，現場更展出可動態變色的彩色電子紙BMW概念車，完美展現科技美學。





▲E Ink元太科技彩色可變色電子紙概念車展示多色車體與輪框應用，電子紙材料可貼合3D曲面與不規則表面，讓車身外觀不再侷限於固定烤漆。（圖／翻攝官網）

🟡門票與展覽時間指南

項目 今日參觀規範與時間調整 唯一開放展館 世貿1館（台北市信義路五段5號） 今日展覽時間 上午9:30至下午4:30（南港館為15:30閉館務必注意） 捷運抵達動線 搭乘捷運紅線至「台北101/世貿站」 大會免費接駁 1. 大巴路線（君悅酒店 ↔ 南港2館） 2. 中巴路線（TICC ↔ 南港2館） 年齡與票價 憑門票入場，全票200元，未滿18歲禁止入場

▲跨館移動免奔波！大會今年貼心提供串聯南港與信義雙核心展區的免費接駁車，包含往返君悅酒店與 TICC 的大中巴路線。建議觀展前務必先存下這張交通動線圖，幫自己省下寶貴的雙腿戰力。（圖／TCA 提供）

全球矚目的科技盛會迎來最後一天！由於台北國際電腦展是專業B2B展，前三天只開放業界等專業人士，今（5）天終於開放購票入場。想親眼見證最前沿的黑科技嗎？《NOWNEWS 今日新聞》整理「逛展攻略」，從限時門票限制到世貿必看亮點一次打包，出發前先看懂這篇防呆指南，帶您無痛開逛不踩雷！今天大會的購票入場規範非常嚴格，以下重點務必看仔細：請注意，今天信義世貿、南港展覽館1、2館三個展區都同步對開放，但兩邊的閉館時間有「1小時時間差」，行程安排一定要看清：大會今年首度在世貿1館設立規模空前的，集結超過180家海內外指標廠商大秀具身智慧。以下四大台廠必訪亮點絕對要塞進觀展動線中：為了幫您省下寶貴的雙腿戰力，出發前請先收下大會的免費接駁車動線與指引：