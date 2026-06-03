我是廣告 請繼續往下閱讀

警方第一時間搞錯受害者

法庭判決還諾瓦克公道

其中一位涉事警察已經請辭

▲南安普敦民眾上街抗議，演變成警民衝突。（圖／路透／達志影像）

警方展開內部調查

諾瓦克家屬發聲「讓世界變得更好」

英國18歲大學生諾瓦克（Henry Nowak）去年12月在南安普敦街頭遭23歲錫克教徒迪格瓦（Vickrum Digwa）刺殺身亡，法院本週一正式判處迪格瓦終身監禁，然而，由於審判結束，案發時警方現場密錄器畫面得以公開，結果令人震驚地發現，警方第一時間聽信迪格瓦說法，迪格瓦聲稱自己遭到種族歧視與仇恨攻擊，警方便將倒在地上的諾瓦克當成嫌犯予以上銬，即便諾瓦克多次狂喊自己才是被刺傷的那個人、無法呼吸，警方仍不為所動。密錄器畫面在社群網路瘋傳，引發英國民眾上街抗議，也讓這起殺人案朝向政治運動升級。綜合外媒報導，諾瓦克去年12月4日在南安普敦去世，他在路上遭迪格瓦用一把21公分長的刀械刺死，迪格瓦本週遭法院判處無期徒刑，且至少必須服刑21年才能申請假釋。不過，隨著案發現場警方密錄器畫面曝光，這起案件在判決出爐後獲得更多的關注。畫面顯示，警方到達現場後，迪格瓦向警方謊稱自己遭到種族歧視，說諾瓦克打掉他的頭巾，還用種族歧視的字眼辱罵他。在此同時，躺在地上的諾瓦克則向警方表示自己被刺傷了，但迪格瓦要警方別相信諾瓦克的說法。警方第一時間採信迪格瓦的說詞，於是準備給倒地的諾瓦克上銬。諾瓦克多次強調自己被刺傷了、無法呼吸，但一位警員一邊給他上銬一邊說「我不認為你被刺傷了，老兄」。幾分鐘後，警方終於意識到諾瓦克真的受傷了，而且傷得很重，於是趕緊解開他的手銬，並替諾瓦克進行心肺復甦術，但為時已晚，沒多久諾瓦克就過世了。法院本週一判處迪格瓦終身監禁，且至少必須服刑21年才能申請假釋。審理指出，諾瓦克並沒有對迪格瓦進行任何關於種族歧視的攻擊，兩人互不相識，諾瓦克在注意到迪格瓦身上所帶刀械後，拿出手機拍攝，並詢問迪格瓦為何隨身帶刀，「你是不是壞人？」結果迪格瓦靠近諾瓦克表示「對，我是壞人」，雙方因而爆發衝突，最終迪格瓦持刀刺向諾瓦克，諾瓦克身中4刀，致命傷在胸口的一刀刺穿心臟。根據英國法律，錫克教徒可以貼身攜帶被稱為「卡爾潘」（Kirpan）的匕首，它是錫克教的宗教聖物，但事實上迪格瓦案發當天除了「卡爾潘」，還配掛了另一柄裝在鞘內、21公分長的刀械。就是這把刀被諾瓦克看見、引發好奇，最終成為奪走他性命的兇器。法官指責迪格瓦稱自己因為身為錫克教徒遭到種族歧視的辯詞，在南安普敦和全英國範圍都煽動了「種族緊張局勢」。法官同時指出，病理學家已經證實，考慮到諾瓦克所受刀傷之嚴重，即使警方到場後第一時間就對其施以急救，也無法挽回其性命。不過，警方把受害者誤認成嫌疑犯，替垂死的諾瓦克上銬的畫面太過衝擊，引發許多南安普敦民眾上街抗議，部分保守派政治人物也發難批評警方處置失當，稱這反映出一種仇恨白人的種族偏見。隨著爭議擴大，其中一位參與現場處置的警員已經辭職，但警方並未說明辭職的是否為替諾瓦克上銬的那位員警。獨立機構警察投訴委員會（IOPC）已經針對諾瓦克一案展開調查，與此同時，當地警方也針對更為廣泛的，第一線警力是否接受足夠多的訓練、以在案發現場適當處置刀傷患者展開更深入的調查。警政大臣瓊斯（Sarah Jones）駁斥了關於白人未受到警方平等對待的說法，強調現有數據並不支持這樣的指控，但承認警方需要了解該在哪些地方做出改變，以更好地應對相關局勢。而在南安普敦的抗議活動中，兩位行為過激的民眾遭到警方逮捕，警方表示一些抗議者「顯然是蓄意製造混亂和騷亂」，且抗議活動演變成暴力事件，有人朝警方投擲物品，造成11名警員和1隻警犬受傷。警方警告，隨著調查的繼續，逮捕人數還會上升，呼籲民眾以正確的方式表達訴求，而非訴諸暴力。諾瓦克的父親表示，希望自己兒子的死能「讓世界變得更好」，而不是被當做煽動衝突的導火線，進一步加劇社區分裂。迪格瓦的家屬則向諾瓦克的家屬道歉，並稱迪格瓦的行為給錫克教社區帶來「恥辱」，家屬為此深感悲痛。