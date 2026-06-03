防彈少年團（BTS）將於11月19日、21日、22日在高雄世運盛大開唱，預計會湧入數十萬名粉絲進到高雄，因此許多飯店在供不應求的狀況下，選擇調整價格來控制訂房數量，不過這也使得當周房價已衝至近萬元一晚，為了不花多餘的錢在住宿上，有許多粉絲推薦「返鄉專車方案」，不僅不用趕高鐵，還只要930元就有專車護送到雙北市！
BTS高雄場住宿漲翻！粉絲推返鄉專車：超方便
BTS高雄場門票昨（2）日起開賣，雖然順利取得門票，對於不住在高雄的粉絲來說，可能就會選擇在高雄留宿幾晚，不過因為客群量太大，使得高雄平價的飯店幾乎已被預訂光光，僅剩一萬近萬元的住宿可以選擇，但這價位對不想花太多錢的粉絲來說可是非常大的負擔。
因此有粉絲發現，拓元系統中有一個「返鄉專車」方案可以購買，預計將於7月18日中午12點準時開賣，發文詢問「有搶到票，但住宿都巨貴，請教一下，返鄉專車是要搶的意思嗎？」同時曬出時刻表，可以發現演唱會結束後，有超多從演唱會會場外發車，前往雙北市、桃園、新竹等台灣各縣市的專車，票價最貴為雙北市930元，不僅可以完整把演唱會看完，還有車直接載到家附近，堪稱「不住宿、不搶高鐵」的最佳選擇。
貼文曝光後，許多搭過返鄉專車的粉絲紛紛讚爆，「返鄉專車，真的很方便～大推！之前坐過」、「要搶！而且返鄉專車比演唱會門票更難搶，望周知」、「返鄉專車很推！散場的時候還有簡單拍個照、廁所再過去搭都來得及」、「全車幾乎睡著到台北，世運出來就可以搭車很輕鬆方便。」
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BTS高雄場門票昨（2）日起開賣，雖然順利取得門票，對於不住在高雄的粉絲來說，可能就會選擇在高雄留宿幾晚，不過因為客群量太大，使得高雄平價的飯店幾乎已被預訂光光，僅剩一萬近萬元的住宿可以選擇，但這價位對不想花太多錢的粉絲來說可是非常大的負擔。
因此有粉絲發現，拓元系統中有一個「返鄉專車」方案可以購買，預計將於7月18日中午12點準時開賣，發文詢問「有搶到票，但住宿都巨貴，請教一下，返鄉專車是要搶的意思嗎？」同時曬出時刻表，可以發現演唱會結束後，有超多從演唱會會場外發車，前往雙北市、桃園、新竹等台灣各縣市的專車，票價最貴為雙北市930元，不僅可以完整把演唱會看完，還有車直接載到家附近，堪稱「不住宿、不搶高鐵」的最佳選擇。
貼文曝光後，許多搭過返鄉專車的粉絲紛紛讚爆，「返鄉專車，真的很方便～大推！之前坐過」、「要搶！而且返鄉專車比演唱會門票更難搶，望周知」、「返鄉專車很推！散場的時候還有簡單拍個照、廁所再過去搭都來得及」、「全車幾乎睡著到台北，世運出來就可以搭車很輕鬆方便。」