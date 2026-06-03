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產發署：10家台廠 已打入Anduril訂單

美國國防科技大廠Anduril今（3）日與經濟部財團法人金屬中心簽署合作備忘錄（MOU）未來雙方將以無人機關鍵技術為核心，聚焦AI自主系統、無人機製造、供應鏈在地化及建構非紅供應鏈等面向展開深度合作，進一步提升我國無人機產業的國際合作能量與全球供應鏈競爭力。Anduril為美國最具代表性的國防科技企業之一，由Oculus VR創辦人Palmer Luckey所創立，該公司長期與美國國防部、美國國土安全部及多個盟邦政府合作，致力發展無人機、自主作戰系統、AI指揮管制平台（Lattice）及先進感測技術，相關產品已廣泛應用於邊境監控、反無人機防禦、情監偵蒐集及自主作戰任務，為美國自主系統與國防科技領域的重要領導企業。經濟部今日舉辦台美無人機合作備忘錄簽署儀式，由金屬中心劉嘉茹董事長與Palmer Luckey共同簽署，並由經濟部產發署長邱求慧見證。產發署表示，本次金屬中心與Anduril簽署合作備忘錄，旨在促進雙方AI無人機相關合作，推動共同研發、技術交流、製造優化及產業在地化，合作內容涵蓋無人機關鍵技術研發與製造優化、AI應用技術發展、供應鏈整合、在地化生產及強化非紅供應鏈等合作事項。台灣具備資通訊、精密機械、金屬加工、電子零組件及系統整合等完整產業基礎，目前已促成國內10餘家業者取得Anduril於無人機機體結構、酬載設備、動力系統等領域試製或量產訂單。經濟部表示，未來雙方將就無人機關鍵技術研發、AI應用技術、製造流程優化、供應鏈整合及在地化生產等事項展開合作，有助於國內業者對接國際無人機及自主系統市場需求，提升台灣在全球可信賴供應鏈中的關鍵地位。