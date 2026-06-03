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桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮時，遭台下學生喊「新店市長」揶揄，桃園市議員詹江村不滿，在社群發文痛批，隨後引發網友與綠營民代質疑網路霸凌，武陵學生代表更發起全校連署要求公開道歉，對此詹江村昨（2）日反擊表示，自己只是評論事件，絕不道歉，今（3）日再度發文，痛批學生為了展現個人英雄主義而破壞畢業典禮氛圍，並怒轟民進黨黃世杰把當眾羞辱貴賓當成獨立思考，根本是教育失敗。詹江村表示，該名學生在畢業典禮上對著市長攝影並帶有嘲笑口吻大喊，事後更將影片放上社群網站操弄，破壞了屬於全體同學的氛圍。他強調，每個人可以有不同的政治理念，但必須尊重學校邀請的貴賓。針對網路霸凌與肉搜的指控，詹江村嚴正澄清，自己從頭到尾都不知道該學生的姓名與性別，也沒有點名學校，完全是針對公開影片的行為提出正當評論，因家長請求才刪文，不應被刻意扣上霸凌帽子。此外，詹江村將矛頭對準民進黨，批評綠營政治人物刻意操弄、製造社會對立，點名黃世杰公布學校名稱，甚至將學生行為鼓勵為「獨立思考能力」與「社會最可貴的資產」，他質疑，難道當場羞辱貴賓並拍片讓網民訕笑，就是綠營對小孩子的教育？他重申，這段影片可受公評，該事件確實反映出學校與家長在教育上的失敗，並呼籲民進黨候選人不要再藉此惡意帶風向。