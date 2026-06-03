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國安局特勤中心負責正副總統及總統候選人安全防護，國安局今年度編列預算換2輛安全警備車8顆特殊規格輪胎，每顆費用高達51萬6000元，近期審查國安局預算時引發立委關切。對此，國安局今日表示，防爆輪胎專業廠商獨家供貨，須具專利拆裝設備及防護技術，均係原廠因應車體重量及安全防護功能而設計打造，有別於一般市售輪胎。國安局表示，特勤中心安全防護車輛，包含BMW及AUDI 防彈座車各1輛，分別購置於2017年及2024年，因輪胎使用迄今，已出現胎紋磨損及胎壁龜裂情形，爰依照車輛手冊指定專用規格，分洽各原廠辦購，以確保行車安全及性能維護。國安局強調，本案係由防爆輪胎專業廠商獨家供貨，須具專利拆裝設備及防護技術，包含：防爆輔圈、防爆胎皮、胎壓偵測器、專用耗材、施工組裝等項，均係原廠因應車體重量及安全防護功能而設計打造，有別於一般市售輪胎。國安局指出，秉持核實編列原則，詳實查訪原廠特規輪胎價格，總計編列公開預算新臺幣 425 萬3,380元。今年1月及4月，依據《政府採購法》辦理採購案，決標金額合計為 407萬2,459元，均符合相關採購法規且無浮編情形。將持續管控安維警備車輛養護預算，確保國家預算撙節使用。