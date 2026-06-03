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▲學文（左一）自爆曾二度向公司表達想離開，但後來仍放不下團體。（圖／踢帕娛樂提供）

男團VERA主唱巴比日前宣布退團，現由Nelson、孟維、蔡朕、學文、藍弟組成，近日推出新歌〈殺死我 用你的溫柔〉，今（3）日舉辦記者會。團員們透露巴比在退團前有跟大家討論、休息半年後仍因個人因素決定離開，私下聚會時彼此還抱在一起哭。此外，學文透露自己也曾想過離開團體，更開玩笑說：「誰不想單飛啊？」如今少了主唱新歌和演出是否受影響？VERA則表示學文也是主唱之一，笑說：「大家逼不得已唱歌都要進步。」VERA自選秀節目《原子少年》出道，主唱巴比先前宣布退團，消息讓粉絲不捨。團員們透露他在退團前有先跟大家討論，各自都掙扎許久。至於巴比退團關鍵？其他人低調表示「個人因素」，但詳細原因則不清楚。VERA直言得知消息也覺得很突然，私下聚會時更抱在一起哭，巴比當下不捨說：「我不是不喜歡大家了，是真的有個人考量。」其他人被問到有沒有過離開的念頭？學文開玩笑說：「誰不想單飛啊？」隨即解釋希望大家都能有自己的單曲，短時間內應該不會再有團員退團。然而，學文自爆曾二度向公司表達想離開，「那陣子蠻忙又蠻累，再加上好想回家」，由於工作忙碌、一年回家不到2次，且爸媽年紀也大了，讓他萌生回家找工作的念頭，過著平凡的人生。不過，學文後來仍放不下團體，直說：「又希望這個名字（VERA）一直在大家的面前。」如今少了巴比，新歌錄製、演出是否受到影響？VERA表示從《原子》時期的所有歌曲隊形都要重排，如今少了主唱該怎麼辦？對此他們透露學文也是主唱之一，其他人的歌唱技巧也持續提升，笑說：「大家逼不得已唱歌都要進步。」新歌〈殺死我 用你的溫柔〉加入搖滾風，也是VERA第一次嘗試的歌曲風格，5人異口同聲說：「這是一首窒息感的歌，因為舞蹈強度很難，唱的部分也很難。」在學舞時，他們也真的面臨出道以來最大的瓶頸一直跳錯，成員甚至當場崩潰、爆哭。VERA成員直言：「最難的就是一邊唱一邊跳，而且節奏非常緊，比起過往的風格來說，真的累蠻多的。」