俄羅斯聖彼得堡經濟論壇開幕前夕，烏克蘭2日晚間向俄羅斯境內發動大規模襲擊，俄羅斯攔截並摧毀超過350架無人機。烏克蘭總統澤倫斯基表示，受襲目標包括俄羅斯西北部最大的石油轉運樞紐之一的聖彼得堡石油碼頭。
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綜合CNN、路透社報導，俄羅斯地方官員表示，烏克蘭週二晚間向俄羅斯境內發動大規模襲擊，攻擊範圍深入俄羅斯腹地並直指首都莫斯科（Moscow）。
俄羅斯國防部表示，該國防空系統在靠近邊境及深入內陸的區域，共計攔截並摧毀了超過350架烏克蘭無人機，範圍涵蓋莫斯科、聖彼得堡以及西部城市諾夫哥羅德。
聖彼得堡市長貝格洛夫（Aleksandr Beglov）證實，該市三個行政區在夜間遭到烏克蘭無人機襲擊，導致數人受傷並破壞了部分基礎設施。聖彼得堡本週正主辦聖彼得堡國際經濟論壇，該活動也被稱是「普丁的達沃斯（Davos）論壇」。
俄國最大石油碼頭、軍港遇襲 澤倫斯基喊拉近和平
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，針對俄方關鍵目標的遠程打擊取得了正面成果，「烏克蘭的遠程打擊計劃正完全按照需求執行，以進一步拉近和平。」
受襲目標包括俄羅斯西北部最大的石油轉運樞紐之一的聖彼得堡石油碼頭，該碼頭在俄羅斯的燃料出口與後勤補給中扮演核心角色；以及鄰近聖彼得堡的島嶼軍港克隆斯塔特基地軍事設施，坦波夫地區一處涉嫌參與俄羅斯武器製造的工廠。俄國西部邊境城市斯摩棱斯克的關鍵基礎設施也遇襲。
俄版「達沃斯」論壇如期舉行 俄羅斯也發動反擊
烏克蘭官方統計，俄軍的夜間襲擊共造成至少23名平民死亡，其中包括基輔（Kyiv）的7人以及第聶伯羅（Dnipro）的16人。烏克蘭軍方指出，俄軍在本次攻勢中向烏克蘭發射了超過600架無人機與數十枚飛彈，摧毀了多處核心民用基礎設施。
儘管俄烏雙方軍事行動升級，聖彼得堡國際經濟論壇仍如期於3日舉行，來自100多個國家、共計2萬人已確認出席，俄羅斯總統普丁預計週五發表演說。