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台灣5月28日汽車零組件、原木、木材、航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品獲得15%不疊加關稅。



📍另依據《1974年貿易法》122條款課稅的項目，為10%疊加關稅。

經濟部：301關稅課徵時122條已退場 無雙重課稅

美國貿易代表署（USTR）2日聲明，依據《1974年貿易法》第301條，認定全球60國未能有效禁止「強迫勞動商品」，包括台灣、加拿大及歐盟等國將被課徵10%關稅。經濟部今（3）日晚間表示，美國在今年2月施行「122條款」，預計7月24日落日，評估後續才會接續課徵301關稅，因此不存在雙重關稅問題。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）宣布，第301條，認定全球60個受到美國政府調查的經濟體，全都未能有效禁止或執行「強迫勞動製造商品」的進口，採取報復性關稅。美國對於已經實施強迫勞動進口禁令、或承諾透過「互惠貿易協定」（ART）等經濟體，美方擬徵收10%關稅；對於其他未能實施且未有效執行的經濟體，美方則將課徵12.5%關稅。對於301關稅及現在存在的122條款課稅是否可能重疊？經濟部說明，各界預期美方將於122關稅落日前完成301調查，並重新給予各國最終稅率，故應無122條款疊加301條款的關稅稅率問題。經濟部表示，美國USTR在3月分別進行301條款啟動調查「製造業部門結構性產能過剩」及「疏於對強迫勞動採取行動」，各界預期美方將於122關稅落日之前完成301調查，並重新給予各國最終稅率。現行122條款為美國在高院判決後為延續關稅政策所採取的過渡性法律依據，期間為150天，預計7月24日落日，預估轉軌適用301條款，因此應無122條款疊加301條款的關稅稅率問題。針對後續301條款調查，美國將在6月22日前提交公聽會出席申請「及」證詞摘要；7月6日書面意見提交截止日；7月7日舉行公聽會。