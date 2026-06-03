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▲台糖小港廠鍋爐由重油改燃天然氣，年減溫室氣體排放量超過2萬公噸，榮獲「台灣永續行動獎」銀獎。（圖／台糖公司提供）

▲榮獲產銷履歷TAP驗證的台糖黑糖。（圖／台糖公司提供）

在追求淨零排放與永續發展的時代，台糖正以百年糖業底蘊為基礎，加速推動低碳製程與資源循環，讓甜蜜產業不僅穩定民生供應，也成為綠色轉型的重要力量。台糖砂糖事業部表示，台糖製糖的方式在百年前即懂得循環經濟，所以在面對全球減碳趨勢，砂糖事業部承先啟後積極透過低碳燃料、綠電導入、資源循環及高值化產品開發四大主軸，打造符合ESG精神的永續糖業體系，展現國營事業綠色轉型的具體成果，例如：生產基地小港廠鍋爐由重油改燃天然氣，年減溫室氣體排放量超過2萬公噸，榮獲「台灣永續行動獎」銀獎；虎尾及善化糖廠利用製糖蔗渣燃燒發電，用汽電共生的生質綠能，取得國家再生能源憑證，年近9千張 另外也將蔗渣、濾泥回歸田間提升地力，利用「種碳」實現蔗園碳中和與淨零的目標。此外，除了耳熟能詳的砂糖，台糖的糖品也以多元型態上市，如獲產銷履歷TAP驗證的本土甘蔗糖與黑糖，有適合烘焙、富含蔗香的三溫糖、冬令滋補的黑糖薑母茶，以及供應各大手搖飲料店的甘蔗液糖與黑糖糖漿。而在永續與高值化策略推動下，糖品的應用版圖已從餐桌延伸至特色酒品市場，如114年獲世界首獎的農藝蘭姆酒、今(115)年與金色三麥聯名的精釀啤酒等都深受消費者肯定。台糖砂糖事業部表示，台糖公司製糖承襲百年工藝，迄今尚在運作的小港、虎尾及善化糖廠，是台灣甜蜜的基地，也是長期穩定國內重要民生物資供需與價格的支柱。展望未來、將在糖與食用油穩定供應中厚植民生基礎，也將持續高值化開發各類糖品，用綠色轉型兼具環保與社會價值，讓臺灣百年糖業繼續甜蜜我們的島嶼。