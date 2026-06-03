輝達執行長黃仁勳今（3）日逛COMPUTEX 2026台北國際電腦展來到第二天，他今日不僅親訪鴻海、和碩、台達電、研華、技嘉等大廠攤位外，他還與妻子Lori Huang、女兒黃敏珊一同走訪樺漢科技攤位，黃仁勳更在樺漢子公司超恩搭載Jetson Thor™與Nemotron代理式AI模型的高效能邊緣AI系統EAC-7000上留下親筆簽名，獲得輝達AI加持。

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▲輝達執行長黃仁勳妻子Lori Huang、女兒黃敏珊與樺漢就產品特色交換意見。（圖╱樺漢科技提供）
▲輝達執行長黃仁勳妻子Lori Huang、女兒黃敏珊與樺漢就產品特色交換意見。（圖╱樺漢科技提供）
以及輝達機器人與邊緣AI副總裁Deepu Talla，與樺漢董事長朱復銓、總經理蔡能吉、超恩總經理游鈴曉針對EAC-7000產品特色交換意見。


樺漢表示，EAC-7000無須聯網即可即時處理16路影像並給出決策建議，搭配輝達為代理AI設計的開放模型Nemotron，可以同時處理影像、聲音和文字，並將資料分析保留在終端，不僅能保障隱私與維持即時反應，更能大幅減少雲端 AI 的工作量，降低使用AI token成本。

樺漢強調，結合視覺語言模型（VLM）之後，將原始影像轉化為具體的決策，體現了從傳統軟體轉向具備自主思考能力之代理人的技術革新，是實體AI的最佳落地範例。

▲樺漢秀出輝達執行長黃仁勳親筆簽名的公司新產品。（圖╱樺漢科技提供）
▲樺漢秀出輝達執行長黃仁勳親筆簽名的公司新產品。（圖╱樺漢科技提供）

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林汪靜編輯記者

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