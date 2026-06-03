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日本與菲律賓啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判，擬自行劃設涉及台灣東部海域的界線，引發北京不滿。中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，違反國際法非法無效。對此，我國外交部除了指示駐日、駐菲代表處向兩國政府確認並捍衛主權，更在第一時間反擊北京，重申兩岸互不隸屬，中方無權代替台灣發言。為了穩定國內漁民信心，外交部針對日菲談判設下防線，強調已向兩國確認未來相關協議的談判過程及結果，都不會影響我國依國際法及海洋法所享有之主權權利。同時，這項談判也絕不影響我國與日本簽署之「台日漁業協議」及與菲律賓簽署之「台菲漁業執法合作協定」等既有機制之執行。外交部呼籲，鑒於日菲擬談判劃界的區域與我國東部外海專屬經濟海域高度重疊，日菲必須考量此一事實，充分考量我方權益，並就相關議題與我方進行協商。針對中國官方連日發表涉及我國主權相關言論，外交部強調，我國堅定維護國家領土主權與海洋權益，兩岸互不隸屬是我方對日菲專屬經濟海域劃界談判之政策與立場，中國無權置喙，並痛批中方企圖在國際社會，營造對台擁有主權及對我國相關海域具管轄權之錯誤印象，台灣更不允許中國妄圖透過所謂海巡執法及軍力投射等行為，破壞區域和平穩定，會持續關注相關發展，並與日本及菲律賓保持溝通，確保我國海洋權益及漁民作業權益獲得保障。