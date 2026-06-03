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▲嵐停止活動全日本超不捨，大家卯起來聽他們過去的歌。（圖／翻攝自APPLE MUSIC）

▲APPLE MUSIC平時霸榜的歌曲，現在都差點被擠到前20名外。（圖／翻攝自APPLE MUSIC）

日本國民天團嵐（ARASHI）5月31日在東京巨蛋舉行最後一場告別演唱會，為27年團體活動正式劃下句點，讓所有粉絲都超級不捨，紛紛打開串流平台回味起嵐過去的經典名曲，使他們的〈Love So Sweet〉、〈Happiness〉、〈One Love〉、〈A RA SHI〉等數十首歌曲瞬間衝上音樂排行榜中，熱播榜前20名中有16首都是ARASHI的歌曲。自ARASHI從6月開始停止團體活動後，許多粉絲能夠回味自己青春時期的方式，只剩下瘋狂聽他們過往的歌曲，在更是出現超狂霸榜的現象！歌單中可見，包括〈Love so Sweet〉、〈Happiness〉、〈One Love〉、〈Monster〉、〈A・RA・SHI〉、〈Troublemaker〉、〈GUTS!〉等代表作幾乎全面上榜，甚至連〈感謝カンゲキ雨嵐〉、〈言葉より大切なもの〉等早期作品也再度回到熱門排行，排行前20名中就有16首都是ARASHI的經典神曲。而其他4首沒有被嵐威力給打下來的歌曲，則是米津玄師〈IRIS OUT〉、Mrs. GREEN APPLE〈LILAC〉、M!LK〈Sukisugite METSU! 〉，以及最近在社群中靠著划船迷因爆紅的魚韻〈夜の踊り子〉，在一陣風暴中站穩了腳跟。