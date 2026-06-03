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▲中信兄弟陳統恩3局上首打席1球就出局，下場時情緒失控，在休息室怒砸球棒。（圖／截圖自CPBL TV）

中信兄弟今日持續在臺北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，賽中出現令人震驚的插曲。擔任先發捕手的陳統恩在3局下擊出滾地球出局後，回到休息室疑似因情緒管理失控，竟當眾揮舞球棒猛砸地板與牆壁，這一幕不僅嚇壞了在旁的隊友張仁瑋，轉播單位也趕緊切掉休息區畫面、轉成比賽投打對決，影片在網路上曝光後，更引發球迷熱烈討論。今日陳統恩扛下先發第9棒捕手重任，3局下首打席面對獅隊先發投手銳力獅（Denyi Reyes），陳統恩選擇積極出棒，第一球即揮擊，最終敲出一壘滾地球遭陳鏞基自踩壘包封殺。陳統恩退場後，接過球棒即情緒爆發，對著休息室地板與牆面猛砸，現場畫面流出後，不少球迷對於其宣洩情緒的方式感到相當傻眼。年僅24歲的陳統恩，自2021年入隊後，去年因主戰捕手傷退獲得一軍機會，本季開季雖從一軍出發，但打擊表現低迷，賽前打擊率僅 1成58。此役兄弟前4局在先發洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）的領軍下，暫以0：1落後。陳統恩的砸棒行為在社群媒體上引發輿論沸騰，由於日前才發生投手教練王建民在牛棚憤而摔下電話箱的事件，網友紛紛聯想到剛接任領隊的彭政閔（恰總），留言調侃：「大家都要致敬恰總當領隊嗎？」、「笑出來」、「向恰領隊致敬」、「我覺得真是不好的示範」、「至少代表他不是輕視這場比賽」。彭政閔2005年還是球員時，因為一次打擊不滿自己表現，失控用手猛擊變電箱，造成右手掌無名指掌骨裂傷，至少需六周休息，他還因此被罰款。恰恰當時低調和球隊道歉，直言自己搥牆發洩是因為覺得「很倒楣」，觸身球和自打球發生在同一部位，一時一口氣沒忍住。部分網友對其行為表示反感，批評大巨蛋設施無辜：「維修好記得寄發票給他」、「別把大巨蛋拆光光啦」。但也有少數球迷表達心酸，認為球隊近期戰績壓力確實巨大，才會導致球員情緒失控。面對網路上的排山倒海的質疑，球團目前尚未對此行為做出懲處或回應，但該起事件已為近期戰績低迷、淘汰指數歸零的中信兄弟，再添一樁爭議話題。