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▲許多粉絲順手多買，在社群原價讓票「同名同姓」的粉絲。（圖／Threads）

韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年再度來台舉辦演唱會，11月19日、21日、22日一連3天在高雄世運開唱，刷新他們以往在台演出場次紀錄，讓全台ARMY（粉絲名）這幾天瘋狂湧入tixCraft拓元售票系統搶票。雖然這次採全場實名制，但規則比想像中還硬，「第一張不可改名」且「退單只能整筆退」的機制成功杜絕許多黃牛，不少粉絲都在社群曬出戰績，更意外掀起「改名潮」，甚至有人開始尋找同名同姓的人轉票，被狂讚這根本是杜絕黃牛的神設計。BTS這次演唱會採實名制販售，一人限購2張，但是規則比想像中嚴格，主辦單位早在公告呼籲粉絲「不建議拆單、不建議幫朋友代搶、別買黃牛」，因為只要進入結帳流程，不管是自己搶票還是幫朋友代買，系統第一張票都會直接綁定「購票帳號本人姓名」，而且完全不能修改。也就是說，就算你是幫別人搶不同場次，訂單裡依舊有一張票一定是你的名字，演出當天還會查驗證件，如果名字對不上，有票也進不去。更硬的是，這次的同行者資料必須在搶票後10分鐘內完成填寫，一旦名字輸入錯誤，官方沒有修改機制，只能在購票後3天內「整筆退票重買」，而且不能單退其中一張，2張一起買，就只能2張一起退。也因為第一張票完全不能改名，讓這次的售票大幅降低黃牛掃票空間，有的黃牛就在社群偷酸這次的實名機制讓他們生意難做，意外讓ARMY爽翻，許多粉絲陸續曬出票券戰績，甚至有人因為系統太順、不小心多買場次，但偏偏這次票券無法隨意轉讓，所以現在網路上已經開始出現大量「徵求同名同姓」的原價讓票貼文，希望能把票留給名字一模一樣的真粉絲使用，也避免流票後再被黃牛撿走。有粉絲動搖問：「現在改名還來得及嗎？」，笑說戶政事務所準備人潮爆滿，意外讓這次BTS高雄場搶票，演變成大型的「尋找同名同姓」趣味運動。