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▲Altius-600M無人機成功命中目標。（圖／軍聞社提供）

▲蘭指部反甲連實施標槍飛彈實彈射擊。（圖／軍聞社提供）

▲官兵於射擊前檢查Altius-600M無人機。（圖／軍聞社提供）

為驗證新式武器作戰效能，第三作戰區今（3）日展開為期兩天的「無人機實彈射擊暨天馬操演」，首日實施Altius-600M無人機及標槍飛彈實彈射擊，分別由陸軍砲兵第21指揮部無人機大隊及陸軍蘭陽地區指揮部反甲連執行，各項訓練均順利完成，有效達成訓練目標。第三作戰區指出，首先登場的Altius-600M無人機實彈射擊，為該型無人機首度執行海上目標射擊；21砲指部無人機大隊官兵依程序完成空中盤旋、目標搜索及辨識等接戰程序，於接獲射擊命令後成功命中目標，命中率達百分之百，充分驗證武器系統作戰效能，展現貼近實戰的訓練成果。隨後，陸軍蘭陽地區指揮部反甲連實施標槍飛彈實彈射擊。射手於射擊指揮官下達命令後，迅速完成目標獲得與接戰程序，精準命中海上靶船，展現官兵嫻熟的武器操作能力與訓練成果。第三作戰區表示，Altius-600M無人機具備長時間滯空、即時偵蒐及精準打擊等特性，可依戰場需求執行監偵、目標指示與攻擊任務，有效提升部隊戰場感知與精準打擊能力；標槍飛彈則具備自主導引與精準打擊特性，可有效提升部隊反裝甲作戰能力。作戰區指出，新式武器實彈射擊是驗證部隊接裝成果的重要環節，從接裝訓練、實彈射擊到作戰計畫驗證，各項訓練均依期程節點達成目標；透過實兵、實裝、實彈方式驗證部隊訓練成效，不僅使官兵熟稔武器操作與作戰任務，更能持續強化整體防衛作戰能力，厚植堅實國防戰力。